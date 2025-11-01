https://uz.sputniknews.ru/20251101/vdoxnovlennye-sadami-saxibkirana-v-samarkande-sozdan-sad-yunesko-53161328.html

Вдохновленные садами Сахибкирана: в Самаркандe создан сад ЮНЕСКО

Вдохновленные садами Сахибкирана: в Самаркандe создан сад ЮНЕСКО

Sputnik Узбекистан

Сад будет разделен на девять тематических зон, отражающих особенности девяти знаменитых садов Амира Темура: "Боги Чинор", "Боги Бехишт", "Боги Давлатобод", "Боги Дилкушо", "Боги Шамол", "Боги Нав", "Боги Жахоннамо", "Боги Майдон" и "Боги Баланд".

2025-11-01T17:35+0500

2025-11-01T17:35+0500

2025-11-01T17:45+0500

сады

самарканд

юнеско

конференция

деревья

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/01/53163801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2ee6902c92a2b6040ef99ba2f4f90900.jpg

САМАРКАНД, 1 ноя — Sputnik. В рамках мероприятий 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.Его разбили на территории чуть более 5 гектаров в Самаркандском районе. Сад, получивший название "Сад ЮНЕСКО" в честь 80-летия организации, расположен в двух относительно удаленных друг от друга локациях — в туристическом комплексе Silk Road Samarkand и массиве "Корасув".По задумке инициаторов, "сад ЮНЕСКО" будет выполнен в стиле классического восточного сада и разделен на девять тематических зон, отражающих особенности девяти знаменитых садов Амира Темура: "Боги Чинор", "Боги Бехишт", "Боги Давлатобод", "Боги Дилкушо", "Боги Шамол", "Боги Нав", "Боги Жахоннамо", "Боги Майдон" и "Боги Баланд". В каждой зоне будут высажены характерные для той эпохи деревья и растения: платан, береза, тутовник, хурма, кедр, розы, лаванда, акация, клен, вяз и другие.Стоит отметить, что из девяти знаменитых садов Сахибкирана сохранился лишь один "Боги баланд", в котором, как и при Амире Темуре, выращивают инжир.Возвращаясь к "саду ЮНЕСКО", на территории туристического комплекса посажено 564 саженца. Всего в нем планируют высадить 80 тысяч деревьев и кустарников.Руководитель Самаркандского филиала института "Яшиллойиха" Исмаил Махмудов отметил, что при посадке особое внимание уделяется климатическим особенностям региона — выбираются только те породы, которые подходят для местных условий.Завершить посадку деревьев в "саду ЮНЕСКО" планируют до окончания в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции.

https://uz.sputniknews.ru/20251030/mirziyoyev-initsiativy-samarkand-genkonferentsiya-yunesko-53106310.html

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд сад юнеско