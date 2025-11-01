Вдохновленные садами Сахибкирана: в Самаркандe создан сад ЮНЕСКО
17:35 01.11.2025 (обновлено: 17:45 01.11.2025)
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаВ рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк.
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
Подписаться
Сад будет разделен на девять тематических зон, отражающих особенности девяти знаменитых садов Амира Темура: "Боги Чинор", "Боги Бехишт", "Боги Давлатобод", "Боги Дилкушо", "Боги Шамол", "Боги Нав", "Боги Жахоннамо", "Боги Майдон" и "Боги Баланд".
САМАРКАНД, 1 ноя — Sputnik. В рамках мероприятий 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
Его разбили на территории чуть более 5 гектаров в Самаркандском районе. Сад, получивший название "Сад ЮНЕСКО" в честь 80-летия организации, расположен в двух относительно удаленных друг от друга локациях — в туристическом комплексе Silk Road Samarkand и массиве "Корасув".
© SputnikВ рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
В рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
© Sputnik
"Сад ЮНЕСКО создается Самаркандским областным лесхозом на основе проекта института “Яшиллойиха” при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. В частности, на территории туристического комплекса, позади туристико-этнографического парка “Вечный город”, на площади 1,2 гектара, деревья и кустарники уже посажены. В этом важном процессе приняли участие участники 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО", — отметил директор Самаркандского областного лесного хозяйства Илхом Еткиров.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаВ рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк.
В рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк.
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
По задумке инициаторов, "сад ЮНЕСКО" будет выполнен в стиле классического восточного сада и разделен на девять тематических зон, отражающих особенности девяти знаменитых садов Амира Темура: "Боги Чинор", "Боги Бехишт", "Боги Давлатобод", "Боги Дилкушо", "Боги Шамол", "Боги Нав", "Боги Жахоннамо", "Боги Майдон" и "Боги Баланд". В каждой зоне будут высажены характерные для той эпохи деревья и растения: платан, береза, тутовник, хурма, кедр, розы, лаванда, акация, клен, вяз и другие.
Стоит отметить, что из девяти знаменитых садов Сахибкирана сохранился лишь один "Боги баланд", в котором, как и при Амире Темуре, выращивают инжир.
© SputnikВ рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
В рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
© Sputnik
Возвращаясь к "саду ЮНЕСКО", на территории туристического комплекса посажено 564 саженца. Всего в нем планируют высадить 80 тысяч деревьев и кустарников.
"Внушительный сад разбивается на пустыре массива “Корасув”. Подготовлена необходимая почва и биогумус. Чтобы деревья и кустарники не засыхали и полноценно росли, в саду установили системы экономичного полива — дождевальные и капельные. Здесь будут созданы условия для отдыха гостей города и жителей: пешеходные дорожки, скамейки, беседки", — продолжил Илхом Еткиров.
Руководитель Самаркандского филиала института "Яшиллойиха" Исмаил Махмудов отметил, что при посадке особое внимание уделяется климатическим особенностям региона — выбираются только те породы, которые подходят для местных условий.
© SputnikВ рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
В рамках мероприятий 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде создан зеленый парк — миниатюрная версия знаменитых садов Амира Темура.
© Sputnik
"Посадка деревьев — это всегда позитивное мероприятие. Ведь приятно спустя годы вернуться и увидеть дерево, которое посадил. С удовольствием принял участие в создании сада на территории туристического комплекса. Уверен, что эти зеленые насаждения в скором времени станут живым, растущим памятником ЮНЕСКО", — отметил региональный координатор офиса Международного союза охраны природы Дмитрий Горшков.
Завершить посадку деревьев в "саду ЮНЕСКО" планируют до окончания в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции.