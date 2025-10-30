https://uz.sputniknews.ru/20251030/mirziyoyev-initsiativy-samarkand-genkonferentsiya-yunesko-53106310.html

Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев на Генеральной конференции ЮНЕСКО

Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев на Генеральной конференции ЮНЕСКО

Sputnik Узбекистан

Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

2025-10-30T16:57+0500

2025-10-30T16:57+0500

2025-10-30T17:39+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

конференция

юнеско

самарканд

инициатива

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53108809_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_214fff2bda5f4d383b6a54a07a965993.jpg

САМАРКАНД, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на открытии 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде и озвучил ряд инициатив в сфере образования, сохранения культурного наследия и обеспечения гендерного равенства, сообщает корреспондент Sputnik.Развитие инклюзивного образования и профессиональной подготовкиГлава республики подчеркнул важность создания равных возможностей для получения образования каждым ребенком, независимо от его физических или социальных особенностей. Он предложил создать новую платформу ЮНЕСКО для развития инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.Кроме того, Мирзиёев выступил с инициативой проведения Всемирного саммита по профессиональному образованию, который станет глобальной площадкой для обмена знаниями и лучшими практиками в этой сфере.Школа искусственного интеллекта и международная конференция по этике ИИОдним из ключевых направлений президент назвал подготовку нового поколения, владеющего информационными технологиями и обладающим креативным мышлением. Исходя из этого, Узбекистан готов реализовать пилотный проект "Школа искусственного интеллекта" при участии ЮНЕСКО.Также лидер страны предложил провести международную конференцию по этике искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, педагогических и научных центров всех континентов.Сохранение нематериального наследия и инициативы по программе "Память мира"Президент отметил необходимость усиления сотрудничества по сохранению нематериального культурного наследия — рукописей, архивов, устного творчества и ценных исторических документов.Он предложил:Также Шавкат Мирзиёев напомнил, что Бухара является креативным городом ЮНЕСКО в категории "ремесла и народное искусство", предложив провести в 2027 году международный конгресс по этому направлению.Развитие женского лидерстваОтдельный акцент он сделан на необходимости укрепления роли женщин в науке, культуре и образовании.Президент призвал:Глава республики подчеркнул, что гендерное равенство остается фундаментальным приоритетом организации и должно быть отражено во всех инициативах.Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.В качестве почетных гостей в ней участвуют глава Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.Генконференция объединила более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев генеральная конференция юнеско самарканд