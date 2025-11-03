Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в январе–августе 2025 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (45,3%). Далее следуют Армения с 27,7%, Казахстан с 18,1%, Беларусь с 9,6% и Россия с 3,5%.
ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года

Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в январе–августе 2025 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (45,3%). Далее следуют Армения с 27,7%, Казахстан с 18,1%, Беларусь с 9,6% и Россия с 3,5%.
В Евразийской экономической комиссии прошла пресс-конференция - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2025
ЕАЭС и Узбекистан
В ЕЭК рассказали о некоторых аспектах рынка труда в ЕАЭС
23 октября, 16:40
0