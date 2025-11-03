ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года

https://uz.sputniknews.ru/20251103/eaeu-obem-stroitelnyx-rabot-za-9-mesyatsev-2025-goda-53182522.html
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в январе–августе 2025 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (45,3%). Далее следуют Армения с 27,7%, Казахстан с 18,1%, Беларусь с 9,6% и Россия с 3,5%.
