https://uz.sputniknews.ru/20251103/eaeu-obem-stroitelnyx-rabot-za-9-mesyatsev-2025-goda-53182522.html

ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года

ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане

2025-11-03T11:15+0500

2025-11-03T11:15+0500

2025-11-03T11:15+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

строительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/18/47678298_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_f4bcd32da39e54be590e7b378a13c4a3.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в январе–августе 2025 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (45,3%). Далее следуют Армения с 27,7%, Казахстан с 18,1%, Беларусь с 9,6% и Россия с 3,5%.

https://uz.sputniknews.ru/20251023/eaeu-rynok-truda-52931170.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс объем строительные работы увеличение