https://uz.sputniknews.ru/20251103/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-vo-vtorom-vsemirnom-sammite-po-sotsrazvitiyu-v-katare-53181136.html
Шавкат Мирзиёев примет участие во втором Всемирном саммите по соцразвитию в Катаре
Шавкат Мирзиёев примет участие во втором Всемирном саммите по соцразвитию в Катаре
Sputnik Узбекистан
Главная цель форума – активизация глобальных усилий по ликвидации нищеты, содействие полной и продуктивной занятости, обеспечение достойных условий труда и расширение социальной интеграции в условиях современных вызовов и взаимозависимости
2025-11-03T09:45+0500
2025-11-03T09:45+0500
2025-11-03T09:45+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
катар
саммит
социальное развитие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53181519_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_33f978ef5bb8ca73fa7015ac031d473b.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 3-4 ноября посетит эту страну с рабочим визитом для участия во втором Всемирном саммите по социальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе форума рассмотрят вопросы устранения существующих разрывов в социально-экономическом развитии, приверженности целям и принципам Копенгагенской декларации о социальном развитии, а также ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.Особое внимание уделят укреплению международного сотрудничества, совершенствованию национальных стратегий и внедрению комплексных мер, направленных на повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ.По итогам саммита планируют принять Дохинскую декларацию, направленную на дальнейшее укрепление международного партнерства и развитие согласованных подходов к реализации целей устойчивого и инклюзивного социального прогресса.
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53181519_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_53c23adfc7118d0edbd2445ebe6d4aec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев участие саммит социальное развитие катар
шавкат мирзиёев участие саммит социальное развитие катар
Шавкат Мирзиёев примет участие во втором Всемирном саммите по соцразвитию в Катаре
Цель форума — активизация глобальных усилий по ликвидации нищеты, содействие полной и продуктивной занятости, обеспечение достойных условий труда и расширение социальной интеграции в условиях современных вызовов и взаимозависимости.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 3-4 ноября посетит эту страну с рабочим визитом для участия во втором Всемирном саммите по социальному развитию. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
В ходе форума рассмотрят вопросы устранения существующих разрывов в социально-экономическом развитии, приверженности целям и принципам Копенгагенской декларации о социальном развитии, а также ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Особое внимание уделят укреплению международного сотрудничества, совершенствованию национальных стратегий и внедрению комплексных мер, направленных на повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ.
“Всемирный саммит по социальному развитию призван стать важной платформой для конструктивного диалога между государствами, международными и региональными организациями, структурами системы ООН, институтами гражданского общества, экспертным и деловым сообществами. Главная цель форума — активизация глобальных усилий по ликвидации нищеты, содействие полной и продуктивной занятости, обеспечение достойных условий труда и расширение социальной интеграции в условиях современных вызовов и взаимозависимости”, — добавили в пресс-службе.
По итогам саммита планируют принять Дохинскую декларацию, направленную на дальнейшее укрепление международного партнерства и развитие согласованных подходов к реализации целей устойчивого и инклюзивного социального прогресса.