https://uz.sputniknews.ru/20251103/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-vo-vtorom-vsemirnom-sammite-po-sotsrazvitiyu-v-katare-53181136.html

Шавкат Мирзиёев примет участие во втором Всемирном саммите по соцразвитию в Катаре

Шавкат Мирзиёев примет участие во втором Всемирном саммите по соцразвитию в Катаре

Sputnik Узбекистан

Главная цель форума – активизация глобальных усилий по ликвидации нищеты, содействие полной и продуктивной занятости, обеспечение достойных условий труда и расширение социальной интеграции в условиях современных вызовов и взаимозависимости

2025-11-03T09:45+0500

2025-11-03T09:45+0500

2025-11-03T09:45+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

катар

саммит

социальное развитие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53181519_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_33f978ef5bb8ca73fa7015ac031d473b.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 3-4 ноября посетит эту страну с рабочим визитом для участия во втором Всемирном саммите по социальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе форума рассмотрят вопросы устранения существующих разрывов в социально-экономическом развитии, приверженности целям и принципам Копенгагенской декларации о социальном развитии, а также ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.Особое внимание уделят укреплению международного сотрудничества, совершенствованию национальных стратегий и внедрению комплексных мер, направленных на повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ.По итогам саммита планируют принять Дохинскую декларацию, направленную на дальнейшее укрепление международного партнерства и развитие согласованных подходов к реализации целей устойчивого и инклюзивного социального прогресса.

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев участие саммит социальное развитие катар