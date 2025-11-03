https://uz.sputniknews.ru/20251103/suxofrukty--polza-ili-opasnost-53194739.html
Сухофрукты — польза или опасность
Сухофрукты — польза или опасность
Sputnik Узбекистан
Врач предупредила, к чему может привести употребление обработанных сухофруктов
2025-11-03T22:02+0500
2025-11-03T22:02+0500
2025-11-03T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
сухофрукты
опасность
здоровье
питание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/05/47859349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48c9c03ce1b04d67be304a91330d283e.jpg
Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Елену Пехотину.Причина — наличие в их составе диоксида серы.Она пояснила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуются при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30–40 граммов в день.Говоря о пользе сухофруктов, врач отметила, что они являются концентрированным источником клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов.
https://uz.sputniknews.ru/20251023/chem-opasny-sushi-i-rolly-52907959.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/05/47859349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51baddfb1c129d9e2e5dc615ad2e90dd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сухофрукты польза опасность врач
сухофрукты польза опасность врач
Сухофрукты — польза или опасность
Врач предупредила, к чему может привести употребление обработанных сухофруктов.
Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Елену Пехотину.
Причина — наличие в их составе диоксида серы.
"Промышленно обработанные сухофрукты могут содержать диоксид серы — консервант, вызывающий раздражение слизистой желудка и аллергические реакции", — предупредила специалист.
Она пояснила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуются при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30–40 граммов в день.
Говоря о пользе сухофруктов, врач отметила, что они являются концентрированным источником клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов.
"Они полезны при умеренном употреблении, особенно при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках", — заключила Пехотина.