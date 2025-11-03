https://uz.sputniknews.ru/20251103/suxofrukty--polza-ili-opasnost-53194739.html

Сухофрукты — польза или опасность

Сухофрукты — польза или опасность

Sputnik Узбекистан

Врач предупредила, к чему может привести употребление обработанных сухофруктов

2025-11-03T22:02+0500

2025-11-03T22:02+0500

2025-11-03T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

сухофрукты

опасность

здоровье

питание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/05/47859349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48c9c03ce1b04d67be304a91330d283e.jpg

Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Елену Пехотину.Причина — наличие в их составе диоксида серы.Она пояснила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуются при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30–40 граммов в день.Говоря о пользе сухофруктов, врач отметила, что они являются концентрированным источником клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов.

https://uz.sputniknews.ru/20251023/chem-opasny-sushi-i-rolly-52907959.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сухофрукты польза опасность врач