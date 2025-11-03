https://uz.sputniknews.ru/20251103/v-ruz-utverdili-sistemu-strategicheskogo-planirovaniya-i-razvitiya--chto-ona-vklyuchaet-53203450.html
В РУз утвердили систему стратегического планирования и развития
Соответствующий указ подписал глава республики. Документ определяет полный цикл работы со стратегическими документами, а также создание и реорганизацию ключевых структур
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
В Узбекистане утвердили систему стратегического планирования и развития, которая вступает в силу с 1 ноября 2025 года, сообщает
Минюст.
Соответствующий указ подписал глава республики.
Документ определяет полный цикл работы со стратегическими документами: от разработки и реализации до мониторинга и оценки результатов.
Такие документы будут делить на три уровня: концепции, стратегии и программы (дорожные карты, планы мероприятий).
Концепции рассчитаны на срок более 7 лет и утверждаются законами, стратегии — от 4 до 7 лет и утверждаются указами президента, программы — от 1 до 3 лет и утверждаются указами главы государства или постановлениями Кабмина.
Указ также предусматривает совершенствование системы управления в сфере стратегического планирования:
Координационный совет по организации деятельности аналитических и исследовательских структур при Президенте стал Координационным советом по стратегическому планированию и развитию;
Он будет отвечать за координацию деятельности министерств, ведомств и других органов власти, рассматривать проекты стратегических документов первого и второго уровней с точки зрения их целесообразности, а одобренные проекты направлять руководителю страны для окончательного утверждения.
Агентство стратегических реформ при Президенте преобразуют в Агентство стратегического развития и реформ.