https://uz.sputniknews.ru/20251103/v-ruz-utverdili-sistemu-strategicheskogo-planirovaniya-i-razvitiya--chto-ona-vklyuchaet-53203450.html

В РУз утвердили систему стратегического планирования и развития

В РУз утвердили систему стратегического планирования и развития

Sputnik Узбекистан

Соответствующий указ подписал глава республики. Документ определяет полный цикл работы со стратегическими документами, а также создание и реорганизацию ключевых структур

2025-11-03T16:59+0500

2025-11-03T16:59+0500

2025-11-03T16:59+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

документы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/709/71/7097132_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c787e3e5195432e0a08df24ff81fe67a.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане утвердили систему стратегического планирования и развития, которая вступает в силу с 1 ноября 2025 года, сообщает Минюст.Соответствующий указ подписал глава республики.Документ определяет полный цикл работы со стратегическими документами: от разработки и реализации до мониторинга и оценки результатов.Такие документы будут делить на три уровня: концепции, стратегии и программы (дорожные карты, планы мероприятий).Концепции рассчитаны на срок более 7 лет и утверждаются законами, стратегии — от 4 до 7 лет и утверждаются указами президента, программы — от 1 до 3 лет и утверждаются указами главы государства или постановлениями Кабмина.Указ также предусматривает совершенствование системы управления в сфере стратегического планирования:Он будет отвечать за координацию деятельности министерств, ведомств и других органов власти, рассматривать проекты стратегических документов первого и второго уровней с точки зрения их целесообразности, а одобренные проекты направлять руководителю страны для окончательного утверждения.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан стратегическое планировани развитие