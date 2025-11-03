https://uz.sputniknews.ru/20251103/v-uzbekistane-usilyat-kiberbezopasnost-prokurorskiy-nadzor-i-borbu-s-narkoprestupnostyu-53204427.html
В Узбекистане усилят кибербезопасность, прокурорский надзор и борьбу с наркопреступностью
На совещании под председательством президента рассмотрели негативные тенденции, наблюдаемые в каждой из этих сфер
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по защите генофонда нации от наркомании, повышению эффективности борьбы с киберпреступностью, а также цифровизации системы прокурорского надзора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось, с начала года в республике выявили более 11 тыс. наркопреступлений, изъяли около 2,5 тонн наркотических средств.С каждым годом появляются новые формы и способы наркопреступлений, растет их охват:Ответственные лица представили предложения по ликвидации незаконного оборота наркотиков.Также коренным образом усовершенствуют систему диагностики, лечения и реабилитации несовершеннолетних и молодых людей, страдающих наркозависимостью.Он дал поручения по организации непрерывной работы в этом направлении.Противодействие киберпреступностиСогласно представленным данным, сегодня интернетом пользуются более 31 млн узбекистанцев. За последние пять лет число киберпреступлений увеличилось в 68 раз, только в текущем году выявили свыше 46 тыс. фактов. Материальный ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам, превысил 1,2 трлн сумов.Как отмечалось, резко возросло число случаев мошенничества, связанных с персональными данными, банковскими картами и электронными подписями. Многие преступления совершают через интернет, одной из наиболее распространенных схем остается кибермошенничество с банковскими картами.При этом отсутствуют надежные механизмы защиты персональных данных, а отдельные субъекты предпринимательства хранят клиентские сведения в открытых базах. Недостаточны меры кибербезопасности и при использовании биометрической идентификации и электронных подписей в сфере госуслуг.Речь также шла о недостаточно эффективном предотвращении кибератак в банковской системе и выявлении сомнительных финансовых операций.Подчеркивали необходимость глубокого совершенствования правовой, технологической и методологической базы отрасли.Отдельно отметили важность внедрения обязательных требований по кибербезопасности при работе с персональными данными, создания реестра операторов, работающих с такими данными, и ужесточения ответственности за их неправомерное использование.Президент одобрил предложения и поручил:Внедрение цифрового прокурорского надзора в системе ГенпрокуратурыГлаве республики представили предложениях по внедрению цифрового прокурорского надзора в системе Генеральной прокуратуры, автоматизации процессов проверки и мониторинга. Это позволит оперативно выявлять нарушения закона, отслеживать действия должностных лиц в реальном времени и обеспечивать прозрачность надзорной деятельности.Практика показывает, что отсутствие единой системы оценки деятельности следователей и ведение отчетности вручную негативно влияют на эффективность работы. Подготовка отчетов занимает до недели, а большинство материалов уголовных дел все еще хранят в бумажном виде.С начала года в 1 300 случаях при принятии решений следователи допустили процессуальные нарушения, а 637 дел возвращены судами на доследование из-за недостатков расследования.Президент поручил начать подготовку кадров в направлениях ИИ, кибер- и цифрового права для повышения потенциала правоохранительных органов в предупреждении и расследовании цифровых преступлений. Это позволит сформировать класс профессиональных кадров, способных применять современные методы анализа, заблаговременно выявлять и эффективно реагировать на цифровые риски и угрозы.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по защите генофонда нации от наркомании, повышению эффективности борьбы с киберпреступностью, а также цифровизации системы прокурорского надзора. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, с начала года в республике выявили более 11 тыс. наркопреступлений, изъяли около 2,5 тонн наркотических средств.
С каждым годом появляются новые формы и способы наркопреступлений, растет их охват:
все более широкое распространение получают психотропные и синтетические вещества в виде лекарственных форм, удобных для хранения и сбыта, особенно среди молодежи;
производство синтетических наркотиков налажено в подпольных лабораториях;
сбыт осуществляется преимущественно через интернет в бесконтактной форме, а источником распространения становятся транснациональные преступные группировки.
“Поэтому пришло время внести в национальное законодательство нормы, направленные на предупреждение подобных угроз, бескомпромиссную борьбу с ними и полное искоренение этого зла”, — отметил руководитель страны.
Ответственные лица представили предложения по ликвидации незаконного оборота наркотиков.
“Подчеркнута необходимость искоренить незаконный оборот наркотиков, прежде всего среди молодежи, применяя более строгие уголовно-правовые механизмы, ужесточить ответственность за наркопреступления, совершаемые в отношении молодежи, организовать масштабную оперативно-розыскную и следственную деятельность по выявлению и пресечению действий интернет-сбытчиков, организованных групп и нарколабораторий, а также должностных лиц, оказывающих им покровительство”, — говорится в сообщении.
Также коренным образом усовершенствуют систему диагностики, лечения и реабилитации несовершеннолетних и молодых людей, страдающих наркозависимостью.
“Президент одобрил проект Национальной программы комплексных практических действий по предупреждению и борьбе с наркопреступлениями на 2025–2026 годы, включающей свыше 100 оперативно-профилактических, организационно-воспитательных и информационно-агитационных мероприятий”, — говорится в сообщении.
Он дал поручения по организации непрерывной работы в этом направлении.
Противодействие киберпреступности
Согласно представленным данным, сегодня интернетом пользуются более 31 млн узбекистанцев. За последние пять лет число киберпреступлений увеличилось в 68 раз, только в текущем году выявили свыше 46 тыс. фактов. Материальный ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам, превысил 1,2 трлн сумов.
Как отмечалось, резко возросло число случаев мошенничества, связанных с персональными данными, банковскими картами и электронными подписями. Многие преступления совершают через интернет, одной из наиболее распространенных схем остается кибермошенничество с банковскими картами.
При этом отсутствуют надежные механизмы защиты персональных данных, а отдельные субъекты предпринимательства хранят клиентские сведения в открытых базах. Недостаточны меры кибербезопасности и при использовании биометрической идентификации и электронных подписей в сфере госуслуг.
Речь также шла о недостаточно эффективном предотвращении кибератак в банковской системе и выявлении сомнительных финансовых операций.
Подчеркивали необходимость глубокого совершенствования правовой, технологической и методологической базы отрасли.
Отдельно отметили важность внедрения обязательных требований по кибербезопасности при работе с персональными данными, создания реестра операторов, работающих с такими данными, и ужесточения ответственности за их неправомерное использование.
“Предложено внедрить современные системы защиты при выдаче онлайн-микрозаймов, предусмотреть освобождение граждан от обязательств по микрозаймам, оформленным без их ведома мошенническим путем, и обеспечить круглосуточную блокировку подозрительных банковских счетов. Подчеркнута необходимость проведения научных исследований по предупреждению новых видов киберпреступлений — атак на смарт-устройства и незаконное завладение криптоактивами”, — говорится в сообщении.
Президент одобрил предложения и поручил:
повысить потенциал Центра кибербезопасности МВД;
усилить эффективность борьбы с киберпреступлениями;
внедрить 7 новых видов экспертиз для оперативного раскрытия киберпреступлений.
Внедрение цифрового прокурорского надзора в системе Генпрокуратуры
Главе республики представили предложениях по внедрению цифрового прокурорского надзора в системе Генеральной прокуратуры, автоматизации процессов проверки и мониторинга. Это позволит оперативно выявлять нарушения закона, отслеживать действия должностных лиц в реальном времени и обеспечивать прозрачность надзорной деятельности.
Практика показывает, что отсутствие единой системы оценки деятельности следователей и ведение отчетности вручную негативно влияют на эффективность работы. Подготовка отчетов занимает до недели, а большинство материалов уголовных дел все еще хранят в бумажном виде.
С начала года в 1 300 случаях при принятии решений следователи допустили процессуальные нарушения, а 637 дел возвращены судами на доследование из-за недостатков расследования.
“В этой связи поставлена задача цифровизировать весь процесс — от момента поступления сообщения о преступлении до исполнения судебного решения, а также внедрить технологии искусственного интеллекта следственную деятельность. Это позволит ускорить следственные действия, снизить влияние человеческого фактора и повысить ответственность сотрудников”, — говорится в сообщении.
Президент поручил начать подготовку кадров в направлениях ИИ, кибер- и цифрового права для повышения потенциала правоохранительных органов в предупреждении и расследовании цифровых преступлений. Это позволит сформировать класс профессиональных кадров, способных применять современные методы анализа, заблаговременно выявлять и эффективно реагировать на цифровые риски и угрозы.