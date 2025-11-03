https://uz.sputniknews.ru/20251103/v-uzbekistane-usilyat-kiberbezopasnost-prokurorskiy-nadzor-i-borbu-s-narkoprestupnostyu-53204427.html

В Узбекистане усилят кибербезопасность, прокурорский надзор и борьбу с наркопреступностью

В Узбекистане усилят кибербезопасность, прокурорский надзор и борьбу с наркопреступностью

На совещании под председательством президента рассмотрели негативные тенденции, наблюдаемые в каждой из этих сфер

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по защите генофонда нации от наркомании, повышению эффективности борьбы с киберпреступностью, а также цифровизации системы прокурорского надзора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось, с начала года в республике выявили более 11 тыс. наркопреступлений, изъяли около 2,5 тонн наркотических средств.С каждым годом появляются новые формы и способы наркопреступлений, растет их охват:Ответственные лица представили предложения по ликвидации незаконного оборота наркотиков.Также коренным образом усовершенствуют систему диагностики, лечения и реабилитации несовершеннолетних и молодых людей, страдающих наркозависимостью.Он дал поручения по организации непрерывной работы в этом направлении.Противодействие киберпреступностиСогласно представленным данным, сегодня интернетом пользуются более 31 млн узбекистанцев. За последние пять лет число киберпреступлений увеличилось в 68 раз, только в текущем году выявили свыше 46 тыс. фактов. Материальный ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам, превысил 1,2 трлн сумов.Как отмечалось, резко возросло число случаев мошенничества, связанных с персональными данными, банковскими картами и электронными подписями. Многие преступления совершают через интернет, одной из наиболее распространенных схем остается кибермошенничество с банковскими картами.При этом отсутствуют надежные механизмы защиты персональных данных, а отдельные субъекты предпринимательства хранят клиентские сведения в открытых базах. Недостаточны меры кибербезопасности и при использовании биометрической идентификации и электронных подписей в сфере госуслуг.Речь также шла о недостаточно эффективном предотвращении кибератак в банковской системе и выявлении сомнительных финансовых операций.Подчеркивали необходимость глубокого совершенствования правовой, технологической и методологической базы отрасли.Отдельно отметили важность внедрения обязательных требований по кибербезопасности при работе с персональными данными, создания реестра операторов, работающих с такими данными, и ужесточения ответственности за их неправомерное использование.Президент одобрил предложения и поручил:Внедрение цифрового прокурорского надзора в системе ГенпрокуратурыГлаве республики представили предложениях по внедрению цифрового прокурорского надзора в системе Генеральной прокуратуры, автоматизации процессов проверки и мониторинга. Это позволит оперативно выявлять нарушения закона, отслеживать действия должностных лиц в реальном времени и обеспечивать прозрачность надзорной деятельности.Практика показывает, что отсутствие единой системы оценки деятельности следователей и ведение отчетности вручную негативно влияют на эффективность работы. Подготовка отчетов занимает до недели, а большинство материалов уголовных дел все еще хранят в бумажном виде.С начала года в 1 300 случаях при принятии решений следователи допустили процессуальные нарушения, а 637 дел возвращены судами на доследование из-за недостатков расследования.Президент поручил начать подготовку кадров в направлениях ИИ, кибер- и цифрового права для повышения потенциала правоохранительных органов в предупреждении и расследовании цифровых преступлений. Это позволит сформировать класс профессиональных кадров, способных применять современные методы анализа, заблаговременно выявлять и эффективно реагировать на цифровые риски и угрозы.

