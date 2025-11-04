https://uz.sputniknews.ru/20251104/luna-inoplanetyane-meteority-o-chem-sprashivali-rossiyskogo-kosmonavta-tashkent-53233151.html

Луна, инопланетяне и метеориты: о чем спрашивали российского космонавта в Ташкенте

Луна, инопланетяне и метеориты: о чем спрашивали российского космонавта в Ташкенте

Космонавт также пообщался с молодежью в филиалах МГУ им М. В. Ломоносова в Ташкенте и филиале НИТУ МИСИС в Алмалыке.

В Ташкентском политехническом музее прошла встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Андреем Борисенко. Она собрала школьников, студентов и взрослых, которым было интересно узнать подробности и тонкости о такой сложной профессии. На встрече побывала корреспондент Sputnik узбекистан.В профессию Андрей Иванович пришел довольно поздно по меркам космонавтики — в 39 лет, но дважды побывал на Международной космической станции, провел 337 суток 9 часов 6 минут на орбите и работал над десятками научных экспериментов.Сегодня Борисенко является ведущим специалистом методического отдела отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а также работает доцентом кафедры ракетостроения Балтийского государственного технического университета.Встреча космонавта с ташкентской публикой прошла в дружеской обстановке, где можно было задавать любые вопросы. Спрашивали о том, где и как учат космонавтов, можно ли встретить в космосе инопланетян, каково это — есть, пить и купаться во время полета, трудно ли передвигаться в скафандре и многом другом.Космонавт рассказал много интересных историй о том, как проходило его пребывание на орбите: про "прием душа" на корабле, праздники и даже о том, как в первом полете у него улетел фотоаппарат, который затянуло потоком воздуха к потолку и его искали 45 минут.Дениза Чалбаш пришла на встречу с дочкой Сафие, которой, несмотря на ее очень юный возраст, было очень интересно, как и маме.Встречи с Андреем Борисенко прошли также в филиалах МГУ им М. В. Ломоносова в Ташкенте и филиале НИТУ МИСИС в Алмалыке. Мероприятие организовано в рамках Открытой недели науки БРИКС+.Подробнее о том, как Ташкент знакомился с российским космонавтом, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

