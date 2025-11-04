Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251104/shavkat-mirziyoev-pribyl-s-rabochim-vizitom-doxa-53210206.html
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Доху — что в программе
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Доху — что в программе
Sputnik Узбекистан
В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.
2025-11-04T09:15+0500
2025-11-04T09:23+0500
катар
доха
шавкат мирзиёев
рабочий визит
саммит
социальное развитие
переговоры
климат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53210412_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d0511439a4912c1e15c825d25f077d2.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл с рабочим визитом в город Доху. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Узбекского лидера встретили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Катара Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.В международном аэропорту имени Шейха Хамада в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги двух стран.В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.Ожидается, что глава государства выступит с рядом инициатив, направленных на сокращение бедности, обеспечение занятости населения, повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ, расширение доступа к образованию, адаптации к изменениям климата и других направлениях.В рамках саммита также предусмотрены переговоры на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20251103/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-vo-vtorom-vsemirnom-sammite-po-sotsrazvitiyu-v-katare-53181136.html
катар
доха
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53210412_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6de98aa1c355af39fe6fdf13a0d48edd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рабочий визит мирзиёев доха катар президент узбекистана
рабочий визит мирзиёев доха катар президент узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Доху — что в программе

09:15 04.11.2025 (обновлено: 09:23 04.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл с рабочим визитом в город Доху. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекского лидера встретили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Катара Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени Шейха Хамада в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.
Ожидается, что глава государства выступит с рядом инициатив, направленных на сокращение бедности, обеспечение занятости населения, повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ, расширение доступа к образованию, адаптации к изменениям климата и других направлениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках саммита также предусмотрены переговоры на высшем уровне.
Города мира. Доха - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2025
Шавкат Мирзиёев примет участие во втором Всемирном саммите по соцразвитию в Катаре
Вчера, 09:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0