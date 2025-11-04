Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Доху — что в программе
09:15 04.11.2025 (обновлено: 09:23 04.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Доху.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл с рабочим визитом в город Доху. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекского лидера встретили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Катара Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.
В международном аэропорту имени Шейха Хамада в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги двух стран.
Ожидается, что глава государства выступит с рядом инициатив, направленных на сокращение бедности, обеспечение занятости населения, повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ, расширение доступа к образованию, адаптации к изменениям климата и других направлениях.
В рамках саммита также предусмотрены переговоры на высшем уровне.