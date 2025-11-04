https://uz.sputniknews.ru/20251104/shavkat-mirziyoev-vystupil-s-initsiativami-po-ukrepleniyu-globalnoy-sotsialnoy-spravedlivosti-53228217.html

Шавкат Мирзиёев выступил с инициативами по укреплению глобальной социальной справедливости

Шавкат Мирзиёев выступил с инициативами по укреплению глобальной социальной справедливости

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана принял участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе. Он выступил с рядом предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития.

2025-11-04T15:25+0500

2025-11-04T15:25+0500

2025-11-04T15:31+0500

шавкат мирзиёев

саммит

доха

социальное развитие

президент узбекистана

выступление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53228532_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a1cdfd76c3e0a73ff99552f03ceabc16.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на втором Всемирном саммите по социальному развитию, проходящем в городе Дохе. Президент Узбекистана представил ряд предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В работе форума также участвовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок, председатель Экономического и социального совета ООН Лок Бахадур Тхапа, а также главы государств и правительств, представители международных и региональных организаций.В ходе выступления президент Узбекистана подчеркнул, что сегодня мировое сообщество и национальные правительства прилагают совместные усилия для обеспечения социального благополучия и повышения уровня жизни населения. Узбекистан, в свою очередь, неизменно поддерживает все международные форматы сотрудничества и инициативы, направленные на достижение устойчивого развития.В последние годы в Новом Узбекистане осуществляется масштабное строительство социального государства, в котором утверждается принцип "Во имя чести и достоинства человека", обеспечивается социальная справедливость и эффективно защищаются нуждающиеся слои населения.Глава государства выступил с рядом предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития.Подчеркнута важность вывода международного сотрудничества в борьбе с бедностью на новый уровень.В этой связи предложено учредить Глобальный фонд социальной справедливости, который будет оказывать практическую поддержку в сокращении бедности и снижении социального неравенства.Глава государства отметил, что стремительное развитие высоких технологий и искусственного интеллекта приводит к сокращению миллионов рабочих мест по всему миру. В этих условиях особое значение приобретает активное взаимодействие государства, бизнеса и общества для поддержки работников и укрепления принципов социального партнерства.Президент выразил надежду на поддержку инициативы о разработке "Глобальной инициативы по социальной ответственности и достойному труду".Подчеркнуто, что расширение возможностей образования для всех является одним из наиболее эффективных путей решения социальных проблем.По оценкам экспертов, ежегодный экономический ущерб от неграмотности составляет $1,4 трлн. Это, по словам президента, осложняет молодежи поиск своего места в обществе и на рынке труда, а также усиливает социальное неравенство.Глава государства заверил, что Узбекистан полностью поддерживает решения, принятые на первом заседании Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, состоявшемся накануне.Он предложил провести один из будущих саммитов Альянса в Узбекистане, определив вопросы образования в качестве основной темы повестки.Отдельное внимание уделено необходимости системной защиты трудовых мигрантов и членов их семей.Президент указал, что влияние изменения климата на социальную жизнь ощущается все сильнее. Экстремальные погодные явления, опустынивание и утрата биоразнообразия прежде всего негативно сказываются на жизни уязвимых слоев населения – фермеров, сезонных рабочих, жителей экологически неблагополучных регионов.Он подчеркнул необходимость принятия комплексных мер по интеграции борьбы с изменением климата с программами занятости.Мирзиёев сообщил, что Узбекистан намерен запустить новую модель социально-экономического развития Приаральского региона, объявленного ООН территорией экологических инноваций и технологий, и выразил готовность поделиться этим опытом с мировым сообществом.Он выразил уверенность, что решения, принятые на саммите, вселят в миллионы людей по всему миру веру и надежду, внесут значительный вклад в обеспечение стабильности и процветания.В заключение президент Узбекистана подтвердил полную поддержку Дохинской политической декларации, принятой на саммите, и готовность обеспечить реализацию всех ее принципов на практике.По завершении рабочего визита в Катар Шавката Мирзиёева проводили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица. Глава Узбекистана по приглашению Президента США Дональда Трампа вылетел с рабочим визитом в город Вашингтон для участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".

доха

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев доха выступление президент узбекистан соиальное развитие