Шавкат Мирзиёев выступил с инициативами по укреплению глобальной социальной справедливости
15:25 04.11.2025 (обновлено: 15:31 04.11.2025)
Президент Узбекистана принял участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию в городе Дохе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе. Он выступил с рядом предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на втором Всемирном саммите по социальному развитию, проходящем в городе Дохе. Президент Узбекистана представил ряд предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В работе форума также участвовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок, председатель Экономического и социального совета ООН Лок Бахадур Тхапа, а также главы государств и правительств, представители международных и региональных организаций.
В ходе выступления президент Узбекистана подчеркнул, что сегодня мировое сообщество и национальные правительства прилагают совместные усилия для обеспечения социального благополучия и повышения уровня жизни населения. Узбекистан, в свою очередь, неизменно поддерживает все международные форматы сотрудничества и инициативы, направленные на достижение устойчивого развития.
В последние годы в Новом Узбекистане осуществляется масштабное строительство социального государства, в котором утверждается принцип "Во имя чести и достоинства человека", обеспечивается социальная справедливость и эффективно защищаются нуждающиеся слои населения.
"За последние годы нам удалось сократить уровень бедности с 35 процентов до 6,6 процента. Мы продолжим реформы в этом направлении, – отметил президент.
Глава государства выступил с рядом предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития.
Подчеркнута важность вывода международного сотрудничества в борьбе с бедностью на новый уровень.
"Мы считаем, что настало время создать новую финансовую архитектуру борьбы с бедностью, которая привлечет ресурсы в социальные программы развивающихся стран, – заявил президент.
В этой связи предложено учредить Глобальный фонд социальной справедливости, который будет оказывать практическую поддержку в сокращении бедности и снижении социального неравенства.
Глава государства отметил, что стремительное развитие высоких технологий и искусственного интеллекта приводит к сокращению миллионов рабочих мест по всему миру. В этих условиях особое значение приобретает активное взаимодействие государства, бизнеса и общества для поддержки работников и укрепления принципов социального партнерства.
Президент выразил надежду на поддержку инициативы о разработке "Глобальной инициативы по социальной ответственности и достойному труду".
Президент Узбекистана принял участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию в городе Дохе.
Подчеркнуто, что расширение возможностей образования для всех является одним из наиболее эффективных путей решения социальных проблем.
По оценкам экспертов, ежегодный экономический ущерб от неграмотности составляет $1,4 трлн. Это, по словам президента, осложняет молодежи поиск своего места в обществе и на рынке труда, а также усиливает социальное неравенство.
Глава государства заверил, что Узбекистан полностью поддерживает решения, принятые на первом заседании Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, состоявшемся накануне.
Он предложил провести один из будущих саммитов Альянса в Узбекистане, определив вопросы образования в качестве основной темы повестки.
Отдельное внимание уделено необходимости системной защиты трудовых мигрантов и членов их семей.
"Узбекистан готов вместе с Международной организацией труда и Международной организацией по миграции провести в Ташкенте Международный форум по социальной и правовой защите мигрантов и членов их семей, а также принять Глобальную программу в данной сфере", — отмечено на саммите.
Президент указал, что влияние изменения климата на социальную жизнь ощущается все сильнее. Экстремальные погодные явления, опустынивание и утрата биоразнообразия прежде всего негативно сказываются на жизни уязвимых слоев населения – фермеров, сезонных рабочих, жителей экологически неблагополучных регионов.
Он подчеркнул необходимость принятия комплексных мер по интеграции борьбы с изменением климата с программами занятости.
Президент Узбекистана принял участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию в городе Дохе.
Мирзиёев сообщил, что Узбекистан намерен запустить новую модель социально-экономического развития Приаральского региона, объявленного ООН территорией экологических инноваций и технологий, и выразил готовность поделиться этим опытом с мировым сообществом.
Он выразил уверенность, что решения, принятые на саммите, вселят в миллионы людей по всему миру веру и надежду, внесут значительный вклад в обеспечение стабильности и процветания.
"Наш основной долг – восстановить общественное согласие на пути международного развития, создать достойный уровень жизни для каждого человека, — заявил глава государства.
В заключение президент Узбекистана подтвердил полную поддержку Дохинской политической декларации, принятой на саммите, и готовность обеспечить реализацию всех ее принципов на практике.
По завершении рабочего визита в Катар Шавката Мирзиёева проводили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.
Президент Узбекистана вылетел из Дохи в город Вашингтон для участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
Глава Узбекистана по приглашению Президента США Дональда Трампа вылетел с рабочим визитом в город Вашингтон для участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".