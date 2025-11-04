https://uz.sputniknews.ru/20251104/uzbekistan-uchredili-mejdunarodnuyu-premiyu-nasledie-buduschego-53231357.html
В Узбекистане учредили международную премию "Наследие будущего"
В Узбекистане учредили международную премию "Наследие будущего"
Победителей будут награждать статуэткой, дипломом и единовременной денежной премией в размере 10 тысяч долларов США.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении международной премии "Келажак мероси" ("Наследие будущего"). Об этом сообщает Национальное информационное агентство УзА.Согласно документу, начиная с 2025 года в Узбекистане ежегодно будут проводиться конкурсы на Международную премию в таких направлениях как литература, культурное наследие, театр и кино, музыка и танцы, изобразительное и прикладное искусство, мода и дизайн, наука, образование и цифровые технологии.Победителей по каждому направлению будут награждать статуэткой, дипломом и единовременной денежной премией в размере 10 тысяч долларов США.Президент поручил создать Совет международной премии "Келажак мероси". Рабочим органом Совета определено Министерство культуры.Министерству иностранных дел поручено оказать содействие широкой популяризации Международной премии в зарубежных странах и приглашению иностранных участников, признанных победителями, в Узбекистан, а также обеспечить оформление им въездных виз, при необходимости в международных аэропортах Ташкента и Самарканда.Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса на Международную премию, в 2025 году финансируются за счет Резервного фонда Кабинета Министров, начиная с 2026 года предусматриваются в параметрах государственного бюджета.
В Узбекистане учредили международную премию "Наследие будущего"
Победителей будут награждать статуэткой, дипломом и единовременной денежной премией в размере 10 тысяч долларов США.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении международной премии "Келажак мероси" ("Наследие будущего"). Об этом сообщает
Национальное информационное агентство УзА.
Согласно документу, начиная с 2025 года в Узбекистане ежегодно будут проводиться конкурсы на Международную премию в таких направлениях как литература, культурное наследие, театр и кино, музыка и танцы, изобразительное и прикладное искусство, мода и дизайн, наука, образование и цифровые технологии.
Победителей по каждому направлению будут награждать статуэткой, дипломом и единовременной денежной премией в размере 10 тысяч долларов США.
"В настоящее время все более важное значение обретают устремления и практические действия, направленные на укрепление культурно-просветительских основ Нового Узбекистана, возводимого самоотверженным трудом нашего народа, активную пропаганду образцов древнего исторического наследия, культурных ценностей, научных достижений и инновационных идей в различных формах, в том числе путем научного, литературно-художественного, изобразительного методов в деле повышения международного статуса и авторитета нашей страны в этом направлении, а также на превращение их в действенный инструмент, служащий не только нашему нынешнему, но и будущему развитию", — говорится в документе.
Президент поручил создать Совет международной премии "Келажак мероси". Рабочим органом Совета определено Министерство культуры.
Министерству иностранных дел поручено оказать содействие широкой популяризации Международной премии в зарубежных странах и приглашению иностранных участников, признанных победителями, в Узбекистан, а также обеспечить оформление им въездных виз, при необходимости в международных аэропортах Ташкента и Самарканда.
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса на Международную премию, в 2025 году финансируются за счет Резервного фонда Кабинета Министров, начиная с 2026 года предусматриваются в параметрах государственного бюджета.