В Узбекистане учредили международную премию "Наследие будущего"

Победителей будут награждать статуэткой, дипломом и единовременной денежной премией в размере 10 тысяч долларов США.

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении международной премии "Келажак мероси" ("Наследие будущего"). Об этом сообщает Национальное информационное агентство УзА.Согласно документу, начиная с 2025 года в Узбекистане ежегодно будут проводиться конкурсы на Международную премию в таких направлениях как литература, культурное наследие, театр и кино, музыка и танцы, изобразительное и прикладное искусство, мода и дизайн, наука, образование и цифровые технологии.Победителей по каждому направлению будут награждать статуэткой, дипломом и единовременной денежной премией в размере 10 тысяч долларов США.Президент поручил создать Совет международной премии "Келажак мероси". Рабочим органом Совета определено Министерство культуры.Министерству иностранных дел поручено оказать содействие широкой популяризации Международной премии в зарубежных странах и приглашению иностранных участников, признанных победителями, в Узбекистан, а также обеспечить оформление им въездных виз, при необходимости в международных аэропортах Ташкента и Самарканда.Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса на Международную премию, в 2025 году финансируются за счет Резервного фонда Кабинета Министров, начиная с 2026 года предусматриваются в параметрах государственного бюджета.

