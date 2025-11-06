https://uz.sputniknews.ru/20251106/chem-opasen-pereizbytok-vitaminov-53263708.html

Врачи: Чем опасен переизбыток витаминов

Врачи: Чем опасен переизбыток витаминов

Sputnik Узбекистан

Специалисты напомнили, что сбалансированное питание и профессиональные консультации – единственный безопасный способ поддержать здоровье

2025-11-06T22:04+0500

2025-11-06T22:04+0500

2025-11-06T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

витамины

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1a/15059331_0:45:2888:1670_1920x0_80_0_0_2e5b766add2b6c755702042dc95292d1.jpg

Самостоятельное употребление витаминных комплексов без назначения врача может привести к гипервитаминозу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на "Вести Подмосковья".По словам специалистов, при передозировке витамина A возможны головные боли, тошнота и повышение внутричерепного давления. Избыток же витамина D может вызвать мышечную слабость и повысить риск образования камней в почках.Опасны даже водорастворимые витамины: злоупотребление витамином C вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а высокие дозы витаминов группы B могут спровоцировать неврологические расстройства.Врачи предупреждают, что прием любых витаминных комплексов должен назначаться после соответствующих анализов. Даже безрецептурные препараты требуют соблюдения точных дозировок. По мнению специалистов, сбалансированное питание и профессиональные консультации — единственный безопасный способ поддержать здоровье.

https://uz.sputniknews.ru/20250928/osennyaya-xandra-kak-spravitsy-52311931.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

переизбыток витамины опасность