Врачи: Чем опасен переизбыток витаминов
Sputnik Узбекистан
Специалисты напомнили, что сбалансированное питание и профессиональные консультации – единственный безопасный способ поддержать здоровье
2025-11-06T22:04+0500
2025-11-06T22:04+0500
2025-11-06T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
витамины
здоровье
Самостоятельное употребление витаминных комплексов без назначения врача может привести к гипервитаминозу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на "Вести Подмосковья".По словам специалистов, при передозировке витамина A возможны головные боли, тошнота и повышение внутричерепного давления. Избыток же витамина D может вызвать мышечную слабость и повысить риск образования камней в почках.Опасны даже водорастворимые витамины: злоупотребление витамином C вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а высокие дозы витаминов группы B могут спровоцировать неврологические расстройства.Врачи предупреждают, что прием любых витаминных комплексов должен назначаться после соответствующих анализов. Даже безрецептурные препараты требуют соблюдения точных дозировок. По мнению специалистов, сбалансированное питание и профессиональные консультации — единственный безопасный способ поддержать здоровье.
Новости
ru_UZ
переизбыток витамины опасность
Врачи: Чем опасен переизбыток витаминов
