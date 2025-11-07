https://uz.sputniknews.ru/20251107/mirziyoev-tramp-obsudili-dalneyshee-naraschivanie-uzbeksko-amerikanskix--53293778.html

Мирзиёев и Трамп обсудили дальнейшее наращивание узбекско-американских отношений

Глава Узбекистана искренне поздравил Дональда Трампа с высокими достижениями в реализации внутренней и внешней политики. Особо отметил его личный вклад и усилия по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили с президентом США Дональдом Трампом вопросы дальнейшего наращивания узбекско-американских отношений стратегического партнерства, укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В рамках рабочего визита в город Вашингтон в Белом доме состоялась встреча президента Узбекистана с главой Соединенных Штатов Америки.Перед началом переговоров Шавкат Мирзиёев оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома.Особое внимание стороны уделили практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в городе Нью-Йорке в сентябре этого года.Обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, в том числе углубления взаимодействия между Центральной Азией и США в формате "С5+1".Трамп приветствовал плодотворные итоги состоявшихся ранее встреч и переговоров лидера Узбекистана с представителями правительства США, главами крупнейших американских компаний и финансовых институтов.Лидеры подчеркнули важность создания и совершенствования институциональных механизмов для продвижения совместных проектов.В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил президента США совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.

