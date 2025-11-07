Мирзиёев и Трамп обсудили дальнейшее наращивание узбекско-американских отношений
09:35 07.11.2025 (обновлено: 10:24 07.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом
Глава Узбекистана искренне поздравил американского коллегу с высокими достижениями в реализации внутренней и внешней политики. Особо отметил личный вклад и усилия Трампа по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили с президентом США Дональдом Трампом вопросы дальнейшего наращивания узбекско-американских отношений стратегического партнерства, укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках рабочего визита в город Вашингтон в Белом доме состоялась встреча президента Узбекистана с главой Соединенных Штатов Америки.
Перед началом переговоров Шавкат Мирзиёев оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в Белом доме оставил запись в Книге почетных гостей
"В Овальном кабинете лидеры провели переговоры, в ходе которых рассмотрели вопросы дальнейшего наращивания узбекско-американских отношений стратегического партнерства, укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества" — говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом
Особое внимание стороны уделили практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в городе Нью-Йорке в сентябре этого года.
Обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, в том числе углубления взаимодействия между Центральной Азией и США в формате "С5+1".
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом
"Глава Узбекистана искренне поздравил Дональда Трампа с высокими достижениями в реализации внутренней и внешней политики. Особо отмечены его личный вклад и усилия по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов", — отмечает пресс-служба.
Трамп приветствовал плодотворные итоги состоявшихся ранее встреч и переговоров лидера Узбекистана с представителями правительства США, главами крупнейших американских компаний и финансовых институтов.
Лидеры подчеркнули важность создания и совершенствования институциональных механизмов для продвижения совместных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом
В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил президента США совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.