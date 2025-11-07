https://uz.sputniknews.ru/20251107/zaxarova-sudba-ukrainskix-detey-ne-interesuet-kiev-53311171.html
Захарова: Судьба украинских детей не интересует Киев
Захарова: Судьба украинских детей не интересует Киев
Официальный представитель МИД считает, что Украина поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, Киев поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На самом деле, ни сами дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим нормально, в общечеловеческом плане не интересуют. Да, дети для них фактор, дети для них инструмент, дети для них повод", — сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, Зеленский и его приближенные любят давить на жалость с целью получения нового финансирования, рассказывая на международных площадках о якобы украденных детях. Полученные же от спонсоров деньги они легализуют через благотворительные фонды, отметила она.
При этом дипломат добавила, что, начиная с переворота в 2014 году, на Украине вошло в обиход ломающее детскую психику воспитание и отношение к детям как к расходному материалу.
"Мы видим тысячи, реально десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы, которые буквально растворились в пространстве. Никто не ведет их учет, и никто не знает, где они", — отметила она.