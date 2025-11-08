https://uz.sputniknews.ru/20251108/do-20-let-tyurmy-uzbekistan-ujestochaet-nakazanie-za-narkoprestupleniya-53324286.html

До 20 лет тюрьмы: Узбекистан ужесточает наказание за наркопреступления

До 20 лет тюрьмы: Узбекистан ужесточает наказание за наркопреступления

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О комплексных мерах по эффективной защите здоровья населения и генофонда нации от наркомании и наркопреступлений".

2025-11-08T15:55+0500

2025-11-08T15:55+0500

2025-11-08T15:59+0500

борьба с наркоманией

указ

президент узбекистана

преступление

уголовный кодекс

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45638493_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_734fa8c853e7e1c0bbe9d15d1c0b728f.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане за организацию наркотрафика и подпольных нарколабораторий будут наказывать лишением свободы до 20 лет, также удваиваются сроки наказаний за ряд преступлений, связанных с распространением наркотиков. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О комплексных мерах по эффективной защите здоровья населения и генофонда нации от наркомании и наркопреступлений". Документ опубликован на сайте национального информагенства УзА.Глава государства одобрил предложения профильных ведомств о введении в Уголовный кодекс страны отдельного нового раздела "Преступления против здоровья населения и генофонда нации" "в целях поднятия на совершенно новый уровень деятельности по борьбе с организованной наркопреступностью посредством уголовно-правовых механизмов".В перечень вошли организация и обеспечение деятельности наркопреступного сообщества, сбыт наркотических средств организованной группой трансграничными способами или с использованием сети Интернет, а также создание незаконной нарколаборатории и обеспечение ведения ее деятельности. К указанным преступлениям также относится покровительство, оказываемое незаконному обороту наркотических средств путем злоупотребления должностными полномочиями, или передача информации с целью предупреждения раскрытия таких преступлений. В настоящее время максимальный срок данных наказаний составляет 15 лет лишения свободы.Кроме того, ужесточат меры уголовной ответственности до двойного размера за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и незаконный сбыт наркотиков в крупных размерах , а также за сбыт сильнодействующих веществ в образовательных организациях, студенческих общежитиях, детских лагерях или на прилегающих к ним территориях. В настоящее время максимальный срок данных наказаний составляет 10 лет лишения свободы.Президент Узбекистана также одобрил введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до 10 лет, за вовлечение несовершеннолетних лиц в употребление сильнодействующих веществ в образовательных организациях, студенческих общежитиях, детских лагерях или на прилегающих к ним территориях.Стоит отметить, что в мае 2024 года Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил национальную стратегию по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Узбекистане на 2024 — 2028 годы.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

20 лет тюрьмы узбекистан наказание наркопреступления указ президент нарколаборатории борьба с преступностью