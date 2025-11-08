https://uz.sputniknews.ru/20251108/rossiyskie-voennye-nanosyat-ognevoe-porajenie-vsu-kupyansk-53321244.html

Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в Купянске

Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в Купянске

Sputnik Узбекистан

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.

2025-11-08T13:35+0500

2025-11-08T13:35+0500

2025-11-08T13:35+0500

сво

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

спецоперация

минобороны рф

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/08/53321454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_955d39ad940dcbe863d482abb56b1d38.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.Сейчас российские бойцы зачищают улицы Левадный вьезд, 1-я Западная и Сеньковская, а также наносят огневое поражение противнику засевшему в лесополосе на южной окраине Купянска.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво всу россия украина спецоперация купянск минобороны