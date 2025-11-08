https://uz.sputniknews.ru/20251108/rossiyskie-voennye-nanosyat-ognevoe-porajenie-vsu-kupyansk-53321244.html
Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в Купянске
Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в Купянске
Sputnik Узбекистан
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.
2025-11-08T13:35+0500
2025-11-08T13:35+0500
2025-11-08T13:35+0500
сво
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/08/53321454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_955d39ad940dcbe863d482abb56b1d38.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.Сейчас российские бойцы зачищают улицы Левадный вьезд, 1-я Западная и Сеньковская, а также наносят огневое поражение противнику засевшему в лесополосе на южной окраине Купянска.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/08/53321454_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d1d655fe6dbf8e8ccd89bf55e2589fe4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво всу россия украина спецоперация купянск минобороны
сво всу россия украина спецоперация купянск минобороны
Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в Купянске
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Группировка войск "Запад" зачистила от ВСУ улицу Леси Украинки в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем", — сказал он на видеозаписи, опубликованной Минобороны.
Сейчас российские бойцы зачищают улицы Левадный вьезд, 1-я Западная и Сеньковская, а также наносят огневое поражение противнику засевшему в лесополосе на южной окраине Купянска.
"В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать последние позиции. <...> Продвигаемся вперед, настроение боевое", — отметил "Лаврик".
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.