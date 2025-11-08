https://uz.sputniknews.ru/20251108/uzbekistan-obyavili-mesyats-borba-brakonerstvo-53320143.html
В Узбекистане объявили месяц по борьбе с браконьерством
Во всех охраняемых природных территориях, а также в пустынных и горных районах республики и в естественных водоемах будут проводиться рейды по выявлению и пресечению незаконного использования растительного и животного мира, включая незаконную рыбалку.
узбекистан
борьба с браконьерством
экология
охрана окружающей среды
узбекистан
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата объявило ноябрь в республике месяцем "Борьбы с браконьерством". Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В течение месяца во всех охраняемых природных территориях, а также в пустынных и горных районах республики и в естественных водоемах в порядке экологического контроля совместно с профильными организациями будут проводиться рейды по выявлению и пресечению незаконного использования растительного и животного мира, включая незаконную рыбалку
Кроме того, в каждом регионе сформированы оперативные группы для проведения рейдовых мероприятий.
Также проводится разъяснительная и профилактическая работа по соблюдению правил использования объектов животного и растительного мира, охоты и рыбной ловли.
В министерстве напоминили, что любые случаи незаконной охоты влекут за собой строгую ответственность в соответствии с законодательством.