Рияд-2025: узбекские спортсмены завоевали пять медалей в очередной день соревнований

Рияд-2025: узбекские спортсмены завоевали пять медалей в очередной день соревнований

В течение дня узбекские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде узбекистанцы завоевали 5 наград , сообщает пресс-служба НОК.Обладателем медали высшей пробы стал дзюдоист Замохшари Бекмуродов, выступавший в весовой категории до 66 килограм.Серебряные награды завоевали Шахрам Ахадов (дзюдо, до 73 кг) и Илья Сибирцев (плавание, 1500 м) Бронза досталась дзюдоисткам Лазизе Хайдаровой (до 48 кг) и Шукуржон Аминовой (до 57 кг). К настоящему моменту сборная Узбекистана занимает третье место в общекомандном зачете, уступая лишь Турции и Индонезии, добавили в НОК.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

