Российские военные освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
В ходе боев российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники.
2025-11-09T16:01+0500
2025-11-09T16:01+0500
2025-11-09T16:09+0500
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.При освобождении Рыбного бойцы российской группировки взяли под контроль более двух квадратных километров, уничтожили значительное количество вражеской техники.В зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.В министерстве добавили, что группировка войск "Восток" развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Новости
Российские военные освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
16:01 09.11.2025 (обновлено: 16:09 09.11.2025)
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
При освобождении Рыбного бойцы российской группировки взяли под контроль более двух квадратных километров, уничтожили значительное количество вражеской техники.
"Военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", форсировав реку Янчур, освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области и взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров", — говорится в сообщении.
В зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
В министерстве добавили, что группировка войск "Восток" развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей.