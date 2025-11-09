https://uz.sputniknews.ru/20251109/shavkat-mirziyoev-nagradil-meditsinskix-rabotnikov-professionalniy-prazdnik-53343038.html

Шавкат Мирзиёев наградил медицинских работников в связи с профессиональным праздником

9 ноября в Узбекистане отмечается День медицинских работников. Особо отличившиеся работники сферы здравоохранения были удостоены почетных званий, орденов и медалей.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников". Текст поздравительного послания публикует пресс-служба президента Узбекистана.Награды были присвоены за многолетний плодотворный труд по развитию системы здравоохранения и фармацевтической сферы в стране, успешную реализацию программ, направленных на коренное реформирование и повышение качества медицинского обслуживания, достойный вклад в широкое внедрение современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, надежную защиту здоровья населения, утверждение в обществе здорового образа жизни, большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни.Президент наградил:орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Соглом авлод учун" I степениорденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" I степениорденом "Саломатлик" II степениорденом "Дустлик"медалью "Соглом турмуш"медалью "Келажак бунёдкори"медалью "Шухрат"

