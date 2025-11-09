Шавкат Мирзиёев наградил медицинских работников в связи с профессиональным праздником
17:36 09.11.2025 (обновлено: 17:51 09.11.2025)
Президент подписал указ
9 ноября в Узбекистане отмечается День медицинских работников. Особо отличившиеся работники сферы здравоохранения были удостоены почетных званий, орденов и медалей.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников".
Текст поздравительного послания публикует пресс-служба президента Узбекистана.
Награды были присвоены за многолетний плодотворный труд по развитию системы здравоохранения и фармацевтической сферы в стране, успешную реализацию программ, направленных на коренное реформирование и повышение качества медицинского обслуживания, достойный вклад в широкое внедрение современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, надежную защиту здоровья населения, утверждение в обществе здорового образа жизни, большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни.
Президент наградил:
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Абдиназарову Карамат - семейного врача семейного врачебного пункта "Мингчинор" Пахтакорского района, Джизакская область
Эргашева Бахтиёра Бердалиевича - заведующего отделением неонатальной хирургии новорожденных Республиканского перинатального центра
орденом "Мехнат шухрати"
Зияева Махаммата Мамировича - водителя Ташлакского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Ферганская область
Иргашева Шухрата Боисовича - профессора кафедры превентивной медицины –основ валеологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников
Якубову Рано Абдуллаевну - заведующую семейным врачебным пунктом "Шихлар" Тупроккалинского района, Хорезмская область
орденом "Соглом авлод учун" I степени
Гадаева Абдигаффара - профессора кафедры внутренних болезней в семейной медицине Ташкентского государственного медицинского университета
Кабулова Мэлса - профессора кафедры хирургических заболеваний и трансплантологии Каракалпакстанского медицинского института
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Абдусаламову Кимиё Кушановну - семейного врача семейного врачебного пункта "Гулистон" Кукдалинского района, Кашкадарьинская область
Акбарова Мурата Тургуновича - заведующего отделением анестезиологии и реанимации Наманганского областного многопрофильного медицинского центра
Алиеву Мархабохон Носировну - заведующую семейной поликлиникой №89 Алтыарыкского района, Ферганская область
Гаффарова Исокула Сайиткуловича - водителя пункта "Челак" Пайарыкского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Самаркандская область
Джаббарову Додар Рахимовну - главного врача частной клиники "Lor mama" Яшнабадского района, город Ташкент
Еримбетову Индиру Оралбаевну - заведующую отделением онкогематологии научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии
Исакову Барнохон Анваровну - педиатра отделения неотложной медицинской помощи Булакбашинского районного медицинского объединения, Андижанская область
Нурову Замиру Аннакуловну - заведующую кафедрой медицинской биологии и гистологии Термезского филиала Ташкентского государственного медицинского университета, Сурхандарьинская область
Рахимова Баходира Бахрановича - водителя Хатырчинского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Навоийская область
Суярову Зебо Исроиловну - заведующую детским отделением Нурабадского районного медицинского объединения, Самаркандская область
орденом "Саломатлик" I степени
Гуламову Рисолат Садиковну - патронажную акушерку семейной поликлиники №21 Сайхунабадского района, Сырдарьинская область
Назарова Абдукаюма Абдухалиловича - фельдшера Янги-Наманганского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Наманганская область
орденом "Саломатлик" II степени
Алиеву Жамилу Азадовну - врача-онкогинеколога многопрофильной центральной поликлиники города Хивы, Хорезмская область
Алимджанова Нусратджана Амилджановича - заведующего отделением эндокринной хирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии
Алтибаева Уйгуна Учкуновича - заведующего отделением нейрохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии
Ахмаджонова Орифжона Неъматжоновича - заведующего отделением анестезиологии и реанимации Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии
Бахадирханова Мухамедзарифа Мухамед Кабировича - заведующего операционным отделением Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра урологии
Джумаеву Мехринисо Абдулхамидовну - заведующую отделением реанимации новорожденных Кумкурганского межрайонного перинатального центра
Джуманиязова Джавохира Азатбаевича - заведующего отделением эндоскопии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова
Есенбаева Пухарбая Казакбаевича - начальника автоколонны Канлыкульского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Республика Каракалпакстан
Имомбердиеву Ражаббуви Бийжановну - руководителя частной клиники "Дилчеҳра" города Чирчика, Ташкентская область
Курбонова Дониёра Олтиновича - заведующего отделением реанимации Каракульского районного медицинского объединения, Бухарская область
Курбонова Хошима Нарзимурадовича - водителя Бахмальского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Джизакская область
Мавлонову Эхтибор Шукруллоевну - врача Зарафшанского городского отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Навоийская область
Мадреймову Гулпаршин Имамаддиновну - патронажную медсестру семейного врачебного пункта "А.Адилов" Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан
Махкамова Махкамжона Козимовича - заведующего отделением сосудистой нейрохирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Очилова Анвара Самаровича - заведующего отделением анестезиологии и реанимации Джизакского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Решетняк Марину Юрьевну - врача семейной поликлиники №58 Яккасарайского района, город Ташкент
Рустамова Бахта Ерашимовича - сердечно-сосудистого хирурга многопрофильного медицинского центра "Эзгу ният" города Ташкента
Саттарову Гулнару Алобидиновну - хирурга отделения проктологии Ферганского областного многопрофильного медицинского центра
Сафарова Суннатуллу Саторовича - заведующего отделом здравоохранения Иштыханского района, Самаркандская область
Тулакова Равшана Панжиевича - директора Кашкадарьинского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Умурзакова Косимжона Холмирзаевича - врача общества с ограниченной ответственностью "Great Medical" города Андижана, Андижанская область
Хотамова Баходира Равшановича - водителя пункта "Оғитма" Гиждуванского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Бухарская область
орденом "Дустлик"
Абас-заду Нигину Жахангир кизи - постоянного представителя организации UNFPA в Республике Узбекистан
Авазова Комилжона Жураевича - водителя Шахрисабзского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Кашкадарьинская область
Атажанову Раъно Шадибаевну - патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Мирзачульского района, Джизакская область
Варфоломееву Татьяну Александровну - заведующую отделением Республиканской детской психоневрологической больницы имени У.К.Курбонова
Жайбергенову Гулнару Муратбаевну - неонатолога родильного отделения Караузякского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Корнелию Бекер - директора программы здравоохранения представительства Германского международного общества сотрудничества в Узбекистане
Обейда Мустафу - заведующего отделением кардиохирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Рехину Марию Кастилло Родригес - руководителя представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане
Санкавеца Дмитрия - анестезиолога-реаниматолога отделения детской анестезиологии и реанимации научно-практического центра "Мать и дитя" Республики Беларусь
Сухову Людмилу Вячеславовну - старшего фельдшера Бустанлыкского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Ташкентская область
Турдалиеву Дилфузу Мамадалиевну - старшую медсестру мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Папского района, Наманганская область
Халак-Дину Ашину - руководителя представительства Всемирной организации здравоохранения в Республике Узбекистан
Юсупова Сулаймонкула Ибрагимовича - водителя Сырдарьинского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
медалью "Соглом турмуш"
Авазову Мукаддас Биноевну - патронажную медсестру семейной поликлиники "Қ.Тулаков" Ангорского района, Сурхандарьинская область
Жуманова Зоира Юлдашовича - водителя Гурланского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Хорезмская область
Жураеву Садокат Уктамовну - руководителя частного специализированного учреждения для детей с ограниченными возможностями "Logo Effect Sadoqat" города Навои, Навоийская область
Камбарову Санобар Курбонбоевну - патронажную медсестру семейной поликлиники №26 Сардобинского района, Сырдарьинская область
Камолову Хулкархон Садриддиновну - семейного врача семейной поликлиники №61 Янгикурганского района, Наманганская область
Каримова Комила Олимжоновича - заведующего семейной поликлиникой №44 Паркентского района, Ташкентская область
Курбонову Радху Рахматуллаевну - заведующую отделением реанимации новорожденных Кашкадарьинского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка
Кучкарову Муниру Кахрамановну - заместителя директора Института здоровья и стратегического развития
Мавлянову Шахнозу Закировну - заведующую научной лабораторией Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии
Маримову Эркиной Козиевну - заведующую отделением новорождённых Берунийского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Мехмоналиеву Нодиру Толибовну - заведующую семейной поликлиникой №31 Дангаринского района, Ферганская область
Полванову Адолат Отабоевну - старшую медсестру отделения реанимации Янгиарыкского районного медицинского объединения, Хорезмская область
Ражабову Мамлакат Икромовну - главную медсестру Рамитанского районного медицинского объединения, Бухарская область
Ташбаева Нуриддина Сараевича - начальника отдела стратегического планирования, информационного анализа и исполнительской дисциплины Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан
Умарова Бахрома Яминовича - фтизиатра лечебного отдела фтизиатрической клинической больницы Андижанской области
Фозилбекова Рузикула Анаркуловича - заведующего отделением гинекологии клиники "Akfa medline" города Ташкента
Юлдашеву Гулнору Джасуровну - врача Джизакского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Юсупова Саминжона Абсаттаровича - водителя Куйичирчикского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Ташкенткая область
Яхшиликову Ферузу Нуридиновну - главную медсестру Булунгурского районного медицинского объединения, Самаркандская область
медалью "Келажак бунёдкори"
Ахмадиева Эдварда Эриковича - акушера-гинеколога Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка
Олимжонова Камолиддина Алишер угли - врача-гематолога отделения трансплантации Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии
Ражабова Дониёрбека Бахтиёр угли - лор-врача Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра оториноларингологии и болезней головы и шеи
медалью "Шухрат"
Аширову Мухаббат Холматовну - врача Юнусабадского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, город Ташкент
Ашурова Абдугафора Гуломовича - водителя пункта "Ахча" Чустского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Наманганская область
Жабборову Дилшоду Рабимовну - сестру-хозяйку мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Нуратинского района, Навоийская область
Ибрагимова Насридинбека Расуловича - водителя Андижанского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Казакова Рузимурота Эломоновича - среднего медицинского работника семейного врачебного пункта "Андабозор" Касанского района, Кашкадарьинская область
Курбанову Мавлуду Разиковну - начальника отдела центральной аптеки №1 общества с ограниченной ответственностью "Бухоро дори-дармон", Бухарская область
Махмудова Аброрхона Саидмусаевича - заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии
Мирзаидова Умида Миркомил угли - руководителя группы Проектного офиса "Центр проектов здравоохранения"
Самадова Фуркатжона Носибжановича - врача-невролога отделения неврологии Национального детского медицинского центра
Сафарова Ахрора Зувайдилло угли - заведующего отделением трансплантологии и ангиохирургии Национального медицинского центра
Султанова Алижона Турсунбаевича - водителя Ташкентского городкого филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Ташмаматова Шерзода Холмаматовича - врача отделения нефрологии и гемодиализа Гулистанского медицинского кластера, Сырдарьинская область
Темирову Севару Орифжон кизи - патронажную акушерку многопрофильной центральной поликлиники Кошрабатского района, Самаркандская область
Тошбоева Хусниддина Нумонжоновича - начальника Ферганского районного медицинского объединения, Ферганская область
Тураева Бобура Батир угли - кардиохирурга кардиохирургического отделения детской многопрофильной клиники Ташкентского государственного медицинского университета
Турсункулова Илхомжона Камаловича - заведующего отделением интервенционной аритмологии Национального медицинского центра
Хусанбаева Хасанжона Шавкатовича - офтальмолога операционного отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра глазной микрохирургии
Эламанова Кенжу Гулбаевича - водителя Узунского районного отдела Республиканского центра скорой медицинской помощи, Сурхандарьинская область
Эсонова Азиза Рахимбердиевича - заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Юлдашеву Муфаззалхон Шокировну - патронажную медсестру семейного врачебного пункта "Тўраобод" Ходжаабадского района, Андижанская область