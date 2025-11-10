Частные клиники Новосибирска налаживают сотрудничество с медучреждениями Ташкента
14:28 10.11.2025 (обновлено: 14:54 10.11.2025)
В Ташкент с бизнес-миссией приехали представители частных медицинских организаций и клиник Новосибирска. Они провели встречи в ряде медучреждений столицы, изучили передовые технологии Узбекистана, а также приняли участие в Международной выставке "UzMedExpo-2025".
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Ташкенте обсудили перспективы открытия представительств новосибирских клиник в Узбекистане, возможности для отправки пациентов из Новосибирска на лечение в клиники республики, а также привлечения младшего медперсонала из Узбекистана для работы в частных медицинских клиниках Новосибирска.
Генеральное консульство Узбекистана при содействии Минздрава республики организовало бизнес-миссию представителей частных медицинских организаций и клиник Новосибирска в Ташкент, сообщает ИА "Дунё".
В рамках визита члены бизнес-миссии провели встречи в Центре лицензирования и аккредитации, Ассоциации медицинского туризма Узбекистана, третьей клинике Ташкентской медицинской академии, Академии медицинских сестер, а также в нескольких частных клиниках города.
Делегация из Новосибирска изучила передовые технологии Узбекистана в хирургии, репродуктологии, гинекологии, ЭКО, онкологии и кардиохирургии, а также обсудила перспективы открытия представительств новосибирских клиник в стране.
"Российская сторона предложила направлять пациентов из Новосибирска на лечение в клиники Узбекистана, учитывая высокий уровень медицинских технологий и опыт местных специалистов", — отмечает агентство.
Этому вопросу уделили особое внимание в ходе встречи в Ассоциации медицинского туризма, в которой также приняли участие представители частных медицинских клиник Узбекистана.
"Наряду с этим, в Академии медицинских сестер были обсуждены другие насущные вопросы взаимодействия, а именно — привлечение младшего медицинского персонала из Узбекистана для работы в частных медицинских клиниках Новосибирска", — добавили в агентстве.
В рамках визита российская бизнес-миссия приняла участие в 17-й Международной выставке "UzMedExpo-2025" в Ташкенте, а также посетила российскую компанию "Здравмедтех-Азия" в технопарке "Чирчик", производящую медицинские изделия однократного применения.