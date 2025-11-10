https://uz.sputniknews.ru/20251110/chastnye-kliniki-novosibirska-nalajivayut-sotrudnichestvo-meduchrejdeniya-tashkenta-53356026.html

Частные клиники Новосибирска налаживают сотрудничество с медучреждениями Ташкента

В Ташкент с бизнес-миссией приехали представители частных медицинских организаций и клиник Новосибирска. Они провели встречи в ряде медучреждений столицы, изучили передовые технологии Узбекистана, а также приняли участие в Международной выставке "UzMedExpo-2025".

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Ташкенте обсудили перспективы открытия представительств новосибирских клиник в Узбекистане, возможности для отправки пациентов из Новосибирска на лечение в клиники республики, а также привлечения младшего медперсонала из Узбекистана для работы в частных медицинских клиниках Новосибирска. Генеральное консульство Узбекистана при содействии Минздрава республики организовало бизнес-миссию представителей частных медицинских организаций и клиник Новосибирска в Ташкент, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита члены бизнес-миссии провели встречи в Центре лицензирования и аккредитации, Ассоциации медицинского туризма Узбекистана, третьей клинике Ташкентской медицинской академии, Академии медицинских сестер, а также в нескольких частных клиниках города.Делегация из Новосибирска изучила передовые технологии Узбекистана в хирургии, репродуктологии, гинекологии, ЭКО, онкологии и кардиохирургии, а также обсудила перспективы открытия представительств новосибирских клиник в стране.Этому вопросу уделили особое внимание в ходе встречи в Ассоциации медицинского туризма, в которой также приняли участие представители частных медицинских клиник Узбекистана.В рамках визита российская бизнес-миссия приняла участие в 17-й Международной выставке "UzMedExpo-2025" в Ташкенте, а также посетила российскую компанию "Здравмедтех-Азия" в технопарке "Чирчик", производящую медицинские изделия однократного применения.

