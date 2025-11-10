Тимур Кападзе ушел с поста помощника главного тренера сборной Узбекистана по футболу

https://uz.sputniknews.ru/20251110/kapadze-pokinul-post-pomoschnika-glavnogo-trenera-sbornoy-uzbekistana-pofutbolu--53354133.html
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Помощник главного тренера национальной сборной Узбекистана Тимур Кападзе обратился к руководству Ассоциации футбола Узбекистана с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщает пресс-служба АФУ.Как отметили в ассоциации, специалист получил новое предложение и намеревается продолжить деятельность в качестве главного тренера.Ассоциация футбола Узбекистана выразила благодарность Тимуру Кападзе за его вклад в развитие узбекского футбола и пожелало ему больших успехов в тренерской деятельности.Тимур Кападзе был главным тренером национальной сборной с января 2025 года. Его назначили на смену Сречко Катанецу. Стоит отметить, что под руководством Кападзе национальная сборная Узбекистана в этом году впервые в истории вышла на чемпионат мира. А в прошлом году он впервые вывел молодежную команду на Олимпийские игры.
11:40 10.11.2025 (обновлено: 12:13 10.11.2025)
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Помощник главного тренера национальной сборной Узбекистана Тимур Кападзе обратился к руководству Ассоциации футбола Узбекистана с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщает
пресс-служба АФУ.
Как отметили в ассоциации, специалист получил новое предложение и намеревается продолжить деятельность в качестве главного тренера.
"Помощник тренера национальной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, выразив желание продолжить свою карьеру на новом уровне, обратился к руководству Ассоциации футбола с просьбой об освобождении его от должности. Поскольку специалисту поступило другое предложение, и он намерен продолжить свою тренерскую карьеру в качестве главного тренера, руководство ассоциации с уважением приняло его решение", — говорится в сообщении.
Ассоциация футбола Узбекистана выразила благодарность Тимуру Кападзе за его вклад в развитие узбекского футбола и пожелало ему больших успехов в тренерской деятельности.
Тимур Кападзе был главным тренером национальной сборной с января 2025 года. Его назначили на смену Сречко Катанецу.
Стоит отметить, что под руководством Кападзе национальная сборная Узбекистана в этом году впервые в истории вышла на чемпионат мира. А в прошлом году он впервые вывел молодежную команду на Олимпийские игры.