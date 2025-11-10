https://uz.sputniknews.ru/20251110/kapadze-pokinul-post-pomoschnika-glavnogo-trenera-sbornoy-uzbekistana-pofutbolu--53354133.html

Тимур Кападзе ушел с поста помощника главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Тимур Кападзе ушел с поста помощника главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Sputnik Узбекистан

Помощник главного тренера сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе покинул пост. Спортсмен получил новое предложение и намерен продолжить карьеру на новом этапе.

2025-11-10T11:40+0500

2025-11-10T11:40+0500

2025-11-10T12:13+0500

футбол

тимур кападзе

тренер

узбекистан

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47659975_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_6fbe5d58f50303edcb1b57b43061c377.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Помощник главного тренера национальной сборной Узбекистана Тимур Кападзе обратился к руководству Ассоциации футбола Узбекистана с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщает пресс-служба АФУ.Как отметили в ассоциации, специалист получил новое предложение и намеревается продолжить деятельность в качестве главного тренера.Ассоциация футбола Узбекистана выразила благодарность Тимуру Кападзе за его вклад в развитие узбекского футбола и пожелало ему больших успехов в тренерской деятельности.Как Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на ЧМ по футболу — видеоТимур Кападзе был главным тренером национальной сборной с января 2025 года. Его назначили на смену Сречко Катанецу. Стоит отметить, что под руководством Кападзе национальная сборная Узбекистана в этом году впервые в истории вышла на чемпионат мира. А в прошлом году он впервые вывел молодежную команду на Олимпийские игры.

https://uz.sputniknews.ru/20251006/fabio-kannavaro-stal-glavnym-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-52499167.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

тренер сборной узбекистана футболу тимур кападзе спортсмен получил новое предложение