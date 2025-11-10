https://uz.sputniknews.ru/20251110/rossiyskie-voennye-osvobodili-territoriyu-kombinata-kupyansk-53354991.html
За сутки бойцы освободили семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики ВСУ использовали как укрепрайон.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Российские военные взяли под контроль территорию комбината в Купянске, сообщил РИА Новости командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. Ловец подчеркнул, что за сутки бойцы существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение.Командир добавил, что штурмовики ведут разведку и наносят удары по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.
СВО: российские военные освободили территорию комбината в Купянске
13:41 10.11.2025 (обновлено: 14:24 10.11.2025)
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль территорию комбината в Купянске, сообщил РИА Новости
командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
"Мой отряд продолжает выполнять задачу в промзоне в восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий", — сказал он.
Ловец подчеркнул, что за сутки бойцы существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение.
"В течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики использовали как укрепрайон", — сказал командир штурмового отряда.
Командир добавил, что штурмовики ведут разведку и наносят удары по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино.
"В настоящее время ведем разведку и наносим огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино", — сказал Ловец.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.