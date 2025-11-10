https://uz.sputniknews.ru/20251110/rossiyskie-voennye-osvobodili-territoriyu-kombinata-kupyansk-53354991.html

СВО: российские военные освободили территорию комбината в Купянске

СВО: российские военные освободили территорию комбината в Купянске

Sputnik Узбекистан

За сутки бойцы освободили семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики ВСУ использовали как укрепрайон.

2025-11-10T13:41+0500

2025-11-10T13:41+0500

2025-11-10T14:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

всу

россия

украина

минобороны рф

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693659_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_84e9de0015a863e527691c10e9202f1a.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Российские военные взяли под контроль территорию комбината в Купянске, сообщил РИА Новости командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. Ловец подчеркнул, что за сутки бойцы существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение.Командир добавил, что штурмовики ведут разведку и наносят удары по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

купянск россия украина сво всу минобороны ловец