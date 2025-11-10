В Узбекистане расширяют меры поддержки специалистов здравоохранения и фармсферы
Глава государства подписал постановление об усилении социальной защиты медработников государственных медучреждений, повышении их материальной заинтересованности, создании достойных условий для работы, а также повышении авторитета врачей в обществе.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке работников государственных медицинских учреждений. В соответствии с программой мер в стране ежегодно будут проводиться конкурсы среди медучреждений и их работников. Победителей будут награждать крупными денежными суммами. Также вводится ряд льгот, в числе которых сокращение рабочей недели, премии, надбавки, оплата обучения, а также частичное покрытие ипотеки.
Согласно документу, начиная с 2026 года работники государственных медицинских учреждений ко Дню медицинских работников будут получать денежное поощрение в размере не ниже МРОТ (1,2 млн сумов) за счет Фонда материального стимулирования.
Также ко Дню медицинских работников по республике ежегодно будет проводиться конкурс по номинациям: "Лучший руководитель", "Лучший врач", "Лучший средний медицинский работник", "Лучшая семейная поликлиника", "Лучшая больница" и т. д.
По итогам конкурса победителей будут поощрять единовременным вознаграждением в размерах: медицинские учреждения — 500 миллионов сумов, медицинские и руководящие работники — 30 миллионов сумов.
Победителей конкурса в номинации "Лучший руководитель" представят к награждению почетным званием "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан".
Кроме того, с 1 января 2026 года в государственных медицинских учреждениях предусмотрены дополнительные меры стимулирования:
врачам медицинских учреждений, внедрившим новые методы лечения с положительным результатом, выплатят денежное вознаграждение в размере 50 БРВ;
детям медицинских и фармацевтических работников со стажем от 15 лет, компенсируют часть суммы годового образовательного контракта в размере 30%, но не превышающем 15 БРВ;
будут полностью покрываться расходы медицинских и фармацевтических работников, связанные с опубликованием статей в журналах с высоким импакт-фактором;
каждый год для 500 медработников с 15-летним стажем будет покрываться 25% первоначального взноса за ипотечное жилье;
работникам государственных медицинских учреждений, прошедшим национальную аккредитацию, будут выплачивать ежемесячную надбавку в размере 10% от оклада;
медицинские работники с 3-х летним стажем в госучреждениях смогут один раз в год бесплатно получать высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь.
Кроме того, работникам со стажем работы от 15 лет раз в год будет выдаваться бесплатная путевка в санатории страны за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана и медучреждения. Также для них вдвое снизят размеры платежей за государственные услуги всех видов.
Министерству экономики и финансов поручено ежегодно выделять на вышеуказанные цели фонду развития медицины дополнительно индексируемые 100 млрд сумов.
Документ нацелен на усиление социальной защиты медицинских работников государственных медицинских учреждений, повышение их материальной заинтересованности, создание достойных условий для эффективной деятельности, а также повышение авторитета врачей в обществе под девизом "Врач — хранитель здоровья населения".