В Узбекистане расширяют меры поддержки специалистов здравоохранения и фармсферы

Глава государства подписал постановление, нацеленное на усиление социальной защиты медицинских работников государственных медучреждений, повышение их материальной заинтересованности, создание достойных условий для работы, а также повышение авторитета врачей в обществе.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке работников государственных медицинских учреждений. В соответствии с программой мер в стране ежегодно будут проводиться конкурсы среди медучреждений и их работников. Победителей будут награждать крупными денежными суммами. Также вводится ряд льгот, в числе которых сокращение рабочей недели, премии, надбавки, оплата обучения, а также частичное покрытие ипотеки. Согласно документу, начиная с 2026 года работники государственных медицинских учреждений ко Дню медицинских работников будут получать денежное поощрение в размере не ниже МРОТ (1,2 млн сумов) за счет Фонда материального стимулирования.Также ко Дню медицинских работников по республике ежегодно будет проводиться конкурс по номинациям: "Лучший руководитель", "Лучший врач", "Лучший средний медицинский работник", "Лучшая семейная поликлиника", "Лучшая больница" и т. д.По итогам конкурса победителей будут поощрять единовременным вознаграждением в размерах: медицинские учреждения — 500 миллионов сумов, медицинские и руководящие работники — 30 миллионов сумов.Победителей конкурса в номинации "Лучший руководитель" представят к награждению почетным званием "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан".Кроме того, с 1 января 2026 года в государственных медицинских учреждениях предусмотрены дополнительные меры стимулирования:Кроме того, работникам со стажем работы от 15 лет раз в год будет выдаваться бесплатная путевка в санатории страны за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана и медучреждения. Также для них вдвое снизят размеры платежей за государственные услуги всех видов.Министерству экономики и финансов поручено ежегодно выделять на вышеуказанные цели фонду развития медицины дополнительно индексируемые 100 млрд сумов.Документ нацелен на усиление социальной защиты медицинских работников государственных медицинских учреждений, повышение их материальной заинтересованности, создание достойных условий для эффективной деятельности, а также повышение авторитета врачей в обществе под девизом "Врач — хранитель здоровья населения".

