https://uz.sputniknews.ru/20251110/uzbekistan-vyrosla-prodoljitelnost-jizni-naseleniya-53366192.html

В Узбекистане выросла продолжительность жизни населения

В Узбекистане выросла продолжительность жизни населения

Sputnik Узбекистан

В стране ускоренными темпами проводятся реформы по устойчивому развитию экономики, обеспечению занятости и доходов населения, укреплению здоровья народа.

2025-11-10T17:41+0500

2025-11-10T17:41+0500

2025-11-10T18:43+0500

президент узбекистана

жизнь

здравоохранение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/06/47450584_0:151:2896:1780_1920x0_80_0_0_257881a6f5a79740afffd1ace1ee8fca.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Средняя продолжительность жизни в Узбекистане у мужчин составляет 73 года, среди женщин — 77,5 лет. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев, пишет пресс-служба главы государства.Президент посетил Ташкентский государственный медицинский университет, где обсудил результативность реформ в системе здравоохранения и фармацевтики.Шавкат Мирзиёев отметил, что эти показатели являются также результатом упорного труда более 600 тысяч медицинских работников в стране.В стране ускоренными темпами проводятся реформы по устойчивому развитию экономики, обеспечению занятости и доходов населения, укреплению здоровья народа.По его словам, в последние годы в сферу здравоохранения было направлено 230 триллионов сумов. За счет этих средств в регионах введены в эксплуатацию 187 новых поликлиник и больниц, 1 244 учреждения реконструированы и оснащены современным оборудованием.Мирзиёев на встрече в вузе также вручил государственные высокие звания, ордена и медали в связи с Днем медицинских работников, который отмечается в Узбекистане во второе воскресенье ноября.По данным официальной статистики, на 1 октября 2025 года численность населения страны увеличилась за год на 1,9% до 38,1 миллиона человек.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

продолжительность жизни узбекистан мирзиёев