В Узбекистане выросла продолжительность жизни населения
В Узбекистане выросла продолжительность жизни населения
В стране ускоренными темпами проводятся реформы по устойчивому развитию экономики, обеспечению занятости и доходов населения, укреплению здоровья народа.
2025-11-10T17:41+0500
2025-11-10T17:41+0500
2025-11-10T18:43+0500
президент узбекистана
жизнь
здравоохранение
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Средняя продолжительность жизни в Узбекистане у мужчин составляет 73 года, среди женщин — 77,5 лет. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев, пишет пресс-служба главы государства.Президент посетил Ташкентский государственный медицинский университет, где обсудил результативность реформ в системе здравоохранения и фармацевтики.Шавкат Мирзиёев отметил, что эти показатели являются также результатом упорного труда более 600 тысяч медицинских работников в стране.В стране ускоренными темпами проводятся реформы по устойчивому развитию экономики, обеспечению занятости и доходов населения, укреплению здоровья народа.По его словам, в последние годы в сферу здравоохранения было направлено 230 триллионов сумов. За счет этих средств в регионах введены в эксплуатацию 187 новых поликлиник и больниц, 1 244 учреждения реконструированы и оснащены современным оборудованием.Мирзиёев на встрече в вузе также вручил государственные высокие звания, ордена и медали в связи с Днем медицинских работников, который отмечается в Узбекистане во второе воскресенье ноября.По данным официальной статистики, на 1 октября 2025 года численность населения страны увеличилась за год на 1,9% до 38,1 миллиона человек.
продолжительность жизни узбекистан мирзиёев
продолжительность жизни узбекистан мирзиёев
В Узбекистане выросла продолжительность жизни населения
17:41 10.11.2025 (обновлено: 18:43 10.11.2025)
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Средняя продолжительность жизни в Узбекистане у мужчин составляет 73 года, среди женщин — 77,5 лет. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев, пишет пресс-служба главы государства.
Президент посетил Ташкентский государственный медицинский университет, где обсудил результативность реформ в системе здравоохранения и фармацевтики.
"В нашей стране средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 71 до 73 лет, а женщин — с 76 до 77,5 лет, и это, можно сказать, большое достижение, которого мы с вами добились", — цитирует выступление президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Шавкат Мирзиёев отметил, что эти показатели являются также результатом упорного труда более 600 тысяч медицинских работников в стране.
В стране ускоренными темпами проводятся реформы по устойчивому развитию экономики, обеспечению занятости и доходов населения, укреплению здоровья народа.
По его словам, в последние годы в сферу здравоохранения было направлено 230 триллионов сумов. За счет этих средств в регионах введены в эксплуатацию 187 новых поликлиник и больниц, 1 244 учреждения реконструированы и оснащены современным оборудованием.
Мирзиёев на встрече в вузе также вручил государственные высокие звания, ордена и медали в связи с Днем медицинских работников, который отмечается в Узбекистане во второе воскресенье ноября.
По данным официальной статистики, на 1 октября 2025 года численность населения страны увеличилась за год на 1,9% до 38,1 миллиона человек.