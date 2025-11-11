https://uz.sputniknews.ru/20251111/prezident-oznakomilsya-plany-vnedrenie-tsifrovie-texnologii-zdravooxranenie-53368286.html

Президент ознакомился с планами по внедрению цифровых технологий в здравоохранение

Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентский государственный медицинский университет и ознакомился с презентацией работ по цифровизации системы здравоохранения, повышению качества услуг и развитию медицинского образования.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентский государственный медицинский университет (ТГМУ). Здесь президент ознакомился с работой по цифровизации системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг и развитию медицинского образования, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе мероприятия отмечалось, что в последние годы в сферу здравоохранения было направлено 230 трлн сумов. За счет этих средств в регионах введены в эксплуатацию 187 новых поликлиник и больниц, 1 244 учреждения реконструированы и оснащены современным оборудованием.В результате мощности первичного звена медицины увеличились на 60%, медицинская помощь стала значительно ближе к населению. Более 400 высокотехнологичных диагностических и лечебных услуг, которые ранее выполнялись только в столице, теперь доступны в регионах. В областных центрах начали проводить сложные операции, а малоинвазивные — на районном уровне. Впервые операции по пересадке почки налажены в 45 районах страны.Вместе с тем продолжается модернизация медицинского образования. На основе трех вузов создан Ташкентский государственный медицинский университет, начата деятельность Ургенчского мединститута. Восемь медицинских университетов прошли международную аккредитацию, и это значительно расширило возможности подготовки квалифицированных кадров с современными знаниями и навыками.Благодаря улучшению инфраструктуры число обучающихся в ТГМУ достигло 29 864 человек. Учебный процесс переведен на современные стандарты, цифровизация активно продолжается.Президенту была представлена информация о внедрении цифровых технологий в здравоохранение. Медицинские учреждения по всей стране обеспечены современными решениями, сформирована единая цифровая инфраструктура. В 2024-2025 годы более 3 тысяч медицинских организаций подключены к локальным сетям, обновлена техническая база.Также главе государства показали работу единой электронной медицинской информационной системы DMED. В ней аккумулированы данные о состоянии здоровья более чем 36 миллионов граждан. В службе скорой помощи внедрено электронное управление, время прибытия бригад сокращено с 25–30 до 10–15 минут. В ближайшее время будет запущена услуга "Online-врач", позволяющая получать консультации дистанционно.Кроме того, заработала система "Электронный рецепт", которая на 40% сократила количество случаев необоснованного выписывания лекарств, оборот медикаментов стал более прозрачным. Все медицинские данные защищены биометрическими механизмами.Представлена и деятельность Центра цифрового здравоохранения, где мониторится работа всех медицинских учреждений в режиме реального времени и анализируются показатели по хроническим заболеваниям и здоровью населения.Президент отметил, что цифровизация медицины обеспечивает удобство для пациентов, эффективность для врачей, прозрачность и экономию ресурсов для государства, и поручил продолжить эту работу ускоренными темпами.Глава государства также побывал в учебных лабораториях, работающих с использованием искусственного интеллекта. В симуляционных комнатах по реанимации, семейной медицине, скорой помощи, педиатрии, акушерству и терапии студенты отрабатывают практические навыки. Были представлены созданные условия и планы дальнейшего развития.В заключение Шавкат Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачи по дальнейшему приближению медицины к населению, повышению качества услуг и расширению применения передовых технологий.

