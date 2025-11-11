https://uz.sputniknews.ru/20251111/prezident-pozdravil-nagradil-aktivistov-chlenov-profsoyuzov-uzbekistana-53377831.html
Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана
Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана
Ежегодно 11 ноября в республике отмечается День профсоюзов. В этом году у этой даты особое значение – исполняется 120 лет со дня основания профсоюзного движения в стране.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил активистов и членов профсоюзов Узбекистана с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, представителей старшего поколения и женщин.По его словам, о масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.Также в связи с 120-летием движения профессиональных союзов Узбекистана была награждена группа работников сферы.В Указе президента говорится: "За многолетний плодотворный труд по развитию и выведению на новый уровень системы профессиональных союзов на основе передового международного опыта, формированию сильного гражданского общества в стране, за достойный вклад в успешную реализацию реформ, обеспечение исполнения приоритетных задач и программ, направленных на защиту прав и законных интересов, социальную поддержку работников и служащих на основе трудового законодательства, повышение благосостояния населения, за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения физически здоровыми и гармонично развитыми личностями, в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни наградить:орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степенимедалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"
Ежегодно 11 ноября в республике отмечается День профсоюзов. В этом году у этой даты особое значение — исполняется 120 лет со дня основания профсоюзного движения в стране.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил активистов и членов профсоюзов Узбекистана с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует
пресс-служба главы государства.
"Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас, всех членов самого многочисленного гражданского института страны с Днем профсоюзов — 11 ноября и выражаю свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Проведение этого праздника в дни, когда мы широко отмечаем 120-летие движения профсоюзов Узбекистана, безусловно, придает ему особый настрой и торжественность. В создании в стране нового общества, нового государства чрезвычайно важное значение для нас имеет более чем вековой опыт профсоюзов, объединяющих в своих рядах около восьми миллионов членов, по защите прав и интересов, обеспечению принципов справедливости и равенства в сфере труда", — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, представителей старшего поколения и женщин.
"За последние 5 лет благодаря вашим усилиям были восстановлены права около 500 тысяч граждан, на предприятиях и в учреждениях проведено около 20 тысяч мероприятий по общественному контролю и аудиту в области гендерного равенства, устранено более 21 тысячи недостатков в охране труда, в санаториях оздоровились около 1 миллиона работников и членов их семей, 1 200 ветеранов войны и трудового фронта, созданы возможности для летнего отдыха более 800 тысяч детей", — говорится в сообщении.
По его словам, о масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.
"На нынешнем чрезвычайно важном этапе развития мы готовы создать дополнительные условия и возможности для еще более тесного взаимодействия профсоюзов с государственными органами в деле совершенствования трудовых отношений в стране", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Также в связи с 120-летием движения профессиональных союзов Узбекистана была награждена
группа работников сферы.
В Указе президента говорится:
"За многолетний плодотворный труд по развитию и выведению на новый уровень системы профессиональных союзов на основе передового международного опыта, формированию сильного гражданского общества в стране, за достойный вклад в успешную реализацию реформ, обеспечение исполнения приоритетных задач и программ, направленных на защиту прав и законных интересов, социальную поддержку работников и служащих на основе трудового законодательства, повышение благосостояния населения, за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения физически здоровыми и гармонично развитыми личностями, в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни наградить:
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Файзиеву Сайёру Мавляновну
— председателя Ташкентского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Сабирова Кутлимурата
— председателя Республиканского совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Узбекистана;
Абдуалимова Эшмирзу Ураловича
— председателя Республиканского совета профсоюза работников агропромышленного комплекса Узбекистана;
Акбердиева Абдугофура Бектошевича
— помощника председателя Федерации профсоюзов Узбекистана;
Ахмедова Исака Набиевича
— заместителя председателя Кашкадарьинского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Матисаева Хамидулло Пазилджановича
— заведующего отделом организационной работы Андижанского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Норкулова Хасана Хайдаровича
— ведущего специалиста по охране труда Сурхандарьинского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Умарахунова Иркина Мирзахидовича
— ректора Института повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана;
Хамидова Тайиржона Касимджановича
— ответственного организатора по Ферганской области Республиканского совета профсоюза работников металлургической и машиностроительной отраслей промышленности Узбекистана;
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Бедилова Равшана Мэлсовича
— председателя Республиканского совета профсоюза работников образования и науки Узбекистана;
орденом "Саломатлик" II степени
Имамкулиеву Санобар Атабаевну
— терапевта Лечебно-профилактического центра Федерации профсоюзов Узбекистана;
Ханапияева Фарходжона Рахмановича
— председателя Республиканского совета профсоюза работников здравоохранения Узбекистана;
Саитбекову Зерхан Жаксиликовну
— директора детского оздоровительного лагеря "Оқ кема" Муйнакского района, Республика Каракалпакстан;
Абдумухторова Анваржона Акрамжоновича
— председателя Республиканского совета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Узбекистана;
Алимова Жасуржона Камилджановича
— директора общества с ограниченной ответственностью "Оқ-тош санаторийси" Бостанлыкского района, Ташкентская область;
Самарбекова Равшанбека Юлдашовича
— заместителя заведующего отделом организационной работы Федерации профсоюзов Узбекистана;
Урманбекову Мухаббат Давранбековну
— руководителя пресс-службы Федерации профсоюзов Узбекистана."