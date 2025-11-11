Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251111/prezident-pozdravil-nagradil-aktivistov-chlenov-profsoyuzov-uzbekistana-53377831.html
Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана
Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Ежегодно 11 ноября в республике отмечается День профсоюзов. В этом году у этой даты особое значение – исполняется 120 лет со дня основания профсоюзного движения в стране.
2025-11-11T11:28+0500
2025-11-11T11:29+0500
шавкат мирзиёев
профсоюз
поздравление
награждение
медаль
орден "дустлик"
орден "саломатлик" ("здоровье")
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43363134_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d6a5d43ac6bcd7623443fd64e374531a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил активистов и членов профсоюзов Узбекистана с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, представителей старшего поколения и женщин.По его словам, о масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.Также в связи с 120-летием движения профессиональных союзов Узбекистана была награждена группа работников сферы.В Указе президента говорится: "За многолетний плодотворный труд по развитию и выведению на новый уровень системы профессиональных союзов на основе передового международного опыта, формированию сильного гражданского общества в стране, за достойный вклад в успешную реализацию реформ, обеспечение исполнения приоритетных задач и программ, направленных на защиту прав и законных интересов, социальную поддержку работников и служащих на основе трудового законодательства, повышение благосостояния населения, за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения физически здоровыми и гармонично развитыми личностями, в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни наградить:орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степенимедалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"
https://uz.sputniknews.ru/20251017/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-profsoyuz-uzbekistana-52795125.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43363134_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83786a374fbd71e971f4cf9eccc3b235.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
награждение поздравление президент мирзиёев медаль профсоюз день профсоюзов
награждение поздравление президент мирзиёев медаль профсоюз день профсоюзов

Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана

11:28 11.11.2025 (обновлено: 11:29 11.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
Накануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Ежегодно 11 ноября в республике отмечается День профсоюзов. В этом году у этой даты особое значение — исполняется 120 лет со дня основания профсоюзного движения в стране.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил активистов и членов профсоюзов Узбекистана с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.

"Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас, всех членов самого многочисленного гражданского института страны с Днем профсоюзов — 11 ноября и выражаю свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Проведение этого праздника в дни, когда мы широко отмечаем 120-летие движения профсоюзов Узбекистана, безусловно, придает ему особый настрой и торжественность. В создании в стране нового общества, нового государства чрезвычайно важное значение для нас имеет более чем вековой опыт профсоюзов, объединяющих в своих рядах около восьми миллионов членов, по защите прав и интересов, обеспечению принципов справедливости и равенства в сфере труда", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, представителей старшего поколения и женщин.

"За последние 5 лет благодаря вашим усилиям были восстановлены права около 500 тысяч граждан, на предприятиях и в учреждениях проведено около 20 тысяч мероприятий по общественному контролю и аудиту в области гендерного равенства, устранено более 21 тысячи недостатков в охране труда, в санаториях оздоровились около 1 миллиона работников и членов их семей, 1 200 ветеранов войны и трудового фронта, созданы возможности для летнего отдыха более 800 тысяч детей", — говорится в сообщении.

По его словам, о масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.

"На нынешнем чрезвычайно важном этапе развития мы готовы создать дополнительные условия и возможности для еще более тесного взаимодействия профсоюзов с государственными органами в деле совершенствования трудовых отношений в стране", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Также в связи с 120-летием движения профессиональных союзов Узбекистана была награждена группа работников сферы.
В Указе президента говорится:
"За многолетний плодотворный труд по развитию и выведению на новый уровень системы профессиональных союзов на основе передового международного опыта, формированию сильного гражданского общества в стране, за достойный вклад в успешную реализацию реформ, обеспечение исполнения приоритетных задач и программ, направленных на защиту прав и законных интересов, социальную поддержку работников и служащих на основе трудового законодательства, повышение благосостояния населения, за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения физически здоровыми и гармонично развитыми личностями, в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни наградить:
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Файзиеву Сайёру Мавляновну — председателя Ташкентского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
орденом "Мехнат шухрати"
Сабирова Кутлимурата — председателя Республиканского совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Узбекистана;
орденом "Дустлик"
Абдуалимова Эшмирзу Ураловича — председателя Республиканского совета профсоюза работников агропромышленного комплекса Узбекистана;
Акбердиева Абдугофура Бектошевича — помощника председателя Федерации профсоюзов Узбекистана;
Ахмедова Исака Набиевича — заместителя председателя Кашкадарьинского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Матисаева Хамидулло Пазилджановича — заведующего отделом организационной работы Андижанского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Норкулова Хасана Хайдаровича — ведущего специалиста по охране труда Сурхандарьинского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Умарахунова Иркина Мирзахидовича — ректора Института повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана;
Хамидова Тайиржона Касимджановича — ответственного организатора по Ферганской области Республиканского совета профсоюза работников металлургической и машиностроительной отраслей промышленности Узбекистана;
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Бедилова Равшана Мэлсовича — председателя Республиканского совета профсоюза работников образования и науки Узбекистана;
орденом "Саломатлик" II степени
Имамкулиеву Санобар Атабаевну — терапевта Лечебно-профилактического центра Федерации профсоюзов Узбекистана;
Ханапияева Фарходжона Рахмановича — председателя Республиканского совета профсоюза работников здравоохранения Узбекистана;
медалью "Соглом турмуш"
Саитбекову Зерхан Жаксиликовну — директора детского оздоровительного лагеря "Оқ кема" Муйнакского района, Республика Каракалпакстан;
медалью "Шухрат"
Абдумухторова Анваржона Акрамжоновича — председателя Республиканского совета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Узбекистана;
Алимова Жасуржона Камилджановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Оқ-тош санаторийси" Бостанлыкского района, Ташкентская область;
Самарбекова Равшанбека Юлдашовича — заместителя заведующего отделом организационной работы Федерации профсоюзов Узбекистана;
Урманбекову Мухаббат Давранбековну — руководителя пресс-службы Федерации профсоюзов Узбекистана."
Шавкат Мирзиёев провел встречу с активом и ветеранами профсоюзного движения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2025
Шавкат Мирзиёев встретился с представителями профсоюзов Узбекистана — главное
17 октября, 18:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0