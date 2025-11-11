https://uz.sputniknews.ru/20251111/prezident-pozdravil-nagradil-aktivistov-chlenov-profsoyuzov-uzbekistana-53377831.html

Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана

Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Ежегодно 11 ноября в республике отмечается День профсоюзов. В этом году у этой даты особое значение – исполняется 120 лет со дня основания профсоюзного движения в стране.

2025-11-11T11:28+0500

2025-11-11T11:28+0500

2025-11-11T11:29+0500

шавкат мирзиёев

профсоюз

поздравление

награждение

медаль

орден "дустлик"

орден "саломатлик" ("здоровье")

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43363134_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d6a5d43ac6bcd7623443fd64e374531a.jpg

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил активистов и членов профсоюзов Узбекистана с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, представителей старшего поколения и женщин.По его словам, о масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.Также в связи с 120-летием движения профессиональных союзов Узбекистана была награждена группа работников сферы.В Указе президента говорится: "За многолетний плодотворный труд по развитию и выведению на новый уровень системы профессиональных союзов на основе передового международного опыта, формированию сильного гражданского общества в стране, за достойный вклад в успешную реализацию реформ, обеспечение исполнения приоритетных задач и программ, направленных на защиту прав и законных интересов, социальную поддержку работников и служащих на основе трудового законодательства, повышение благосостояния населения, за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения физически здоровыми и гармонично развитыми личностями, в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни наградить:орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степенимедалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"

https://uz.sputniknews.ru/20251017/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-profsoyuz-uzbekistana-52795125.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

награждение поздравление президент мирзиёев медаль профсоюз день профсоюзов