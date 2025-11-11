Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнований
© НОК УзбекистанаРияд-2025: Узбекистанцы завоевали 9 медалей
В течение дня узбекские спортсмены завоевали еще 9 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, узбекские спортсмены завоевали 9 медалей, сообщает пресс-служба НОК.
"Сборная Узбекистана провела еще один успешный день на Играх исламской солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии. По итогам сегодняшних соревнований наши спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль", — отмечает комитет.
Имена призеров
Золото
Мадияр Данияров (бокс, -60 кг)
Абдуллох Мадаминов (бокс, -65 кг)
Хуморабону Мамажонова (бокс, -57 кг)
Сарвар Зафаржонов (тяжелая атлетика, рывок, -88 кг)
Сарвар Зафаржонов (тяжелая атлетика, двоеборье, -88 кг)
Серебро
Дзюдо, командные-микст соревнования
Одинахон Исмаилова (бокс, -60 кг)
Сарвар Зафаржонов (тяжёлая атлетика, толчок, -88 кг)
Бронза
Эстафета 4×100 метров комплексным плаванием (смешанная команда)
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.