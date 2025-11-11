https://uz.sputniknews.ru/20251111/riyad-2025-uzbekistantsy-zavoevali-9-medaley-v-ocherednoy-den-sorevnovaniy-53376346.html

Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнований

Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнований

Sputnik Узбекистан

В течение дня узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 9-ю наградами — 5 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалями.

2025-11-11T10:36+0500

2025-11-11T10:36+0500

2025-11-11T10:36+0500

спортивные соревнования

узбекистан

медали

саудовская аравия

золотая медаль

серебро

бронза

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53376532_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_62c62f384cb5eb14923085ae06dea615.jpg

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, узбекские спортсмены завоевали 9 медалей, сообщает пресс-служба НОК.Рияд-2025: узбекский тяжелоатлет завоевал три медалиИмена призеровЗолотоСеребро Бронза VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20251110/riyad-2025-uzbekskie-sportsmeny-popolnili-kopilku-delegatsii-12-medalyami-53346939.html

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медали узбекистан рияд спортивные соревнования золото серебро бронза