В Ташкенте обсудили запуск проекта "АгроЭкспресс Центральная Азия – Россия"

В Ташкенте прошла встреча представителей железнодорожного перевозчика РУз “Узбекистон темир йуллари” с гендиректором компании “Евроазиатская агрологистика” Алевтиной Кирилловой.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" выступают за введение единого льготного тарифа для перевозок с Россией и Казахстаном, а также предлагают активизировать запуск проекта "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия", сообщает пресс-служба компании.По информации пресс-службы, руководство АО "Узбекистон темир йуллари" и генеральный директор компании "Евроазиатская агрологистика" Алевтина Кирилова обсудили в Ташкенте расширение возможностей железнодорожных перевозок грузов между Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а также запуск проекта "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия".Также стороны обсудили необходимость введения единого льготного тарифа между железными дорогами трех стран и упрощение таможенных и пограничных процедур.По итогам встречи стороны договорились организовать встречу совместно с казахстанской стороной для более детального рассмотрения вопроса и дальнейшего совместного обсуждения и практической реализации проекта.В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе предложил запустить проект "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия" для увеличения взаимного товарооборота и упрощения доступа сельхозпродукции на рынки партнеров.

