ВС России взяли под контроль Новоуспеновское в Запорожской области

В зоне действия группировки за сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В зоне действия группировки за сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области.Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области.В зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Отмечается, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Куриловки, Богуславки и Новоплатоновки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.

