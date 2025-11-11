ВС России взяли под контроль Новоуспеновское в Запорожской области

https://uz.sputniknews.ru/20251111/vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-novouspenovskoe-zaporojskaya-oblasti-53388807.html
15:50 11.11.2025 (обновлено: 16:55 11.11.2025)
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, сообщили
в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области", — говорится в сообщении.
В зоне действия группировки за сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.
Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области.
Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", — говорится в сводке российского ведомства.
В зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Отмечается, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Куриловки, Богуславки и Новоплатоновки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.