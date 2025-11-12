https://uz.sputniknews.ru/20251112/akbar-djuraev-stal-shestikratnym-chempionom-igr-islamskoy-solidarnosti--53427178.html
Рияд-2025: Акбар Джураев стал шестикратным чемпионом Игр Исламской солидарности
Рияд-2025: Акбар Джураев стал шестикратным чемпионом Игр Исламской солидарности
Звезда узбекской тяжелой атлетики стал абсолютным чемпионом VI Игр Исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще три золотые медали на Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.В весовой категории до 110 кг по тяжелой атлетике узбекский спортсмен Акбар Джураев занял первое место в упражнении рывка, зафиксировав результат 193 кг. В упражнении толчка атлет показал результат 227 кг и 420 кг в сумме двоеборья. Это высший результат соревнований.Таким образом, звезда узбекской тяжелой атлетики стал абсолютным чемпионом VI Игр Исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии.Рияд-2025: узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 15 медалямиНапомним, что ранее Джураев завоевал три золотые медали на Играх Исламской солидарности, проходивших в Конье.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
Рияд-2025: Акбар Джураев стал шестикратным чемпионом Игр Исламской солидарности
17:58 12.11.2025 (обновлено: 21:43 12.11.2025)
Звезда узбекской тяжелой атлетики стал абсолютным чемпионом VI Игр Исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik.
Делегация Узбекистана завоевала еще три золотые медали на Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. Об этом сообщили
в пресс-службе НОК.
В весовой категории до 110 кг по тяжелой атлетике узбекский спортсмен Акбар Джураев занял первое место в упражнении рывка, зафиксировав результат 193 кг. В упражнении толчка атлет показал результат 227 кг и 420 кг в сумме двоеборья. Это высший результат соревнований.
"Узбекский атлет не имел себе равных в упражнении рывка, показав результат 227 кг в толчке и 420 кг в сумме двоеборья, что стало наивысшим показателем соревнований", — говорится в сообщении.
Таким образом, звезда узбекской тяжелой атлетики стал абсолютным чемпионом VI Игр Исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии.
Напомним, что ранее Джураев завоевал три золотые медали на Играх Исламской солидарности, проходивших в Конье.
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.