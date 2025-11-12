https://uz.sputniknews.ru/20251112/akbar-djuraev-stal-shestikratnym-chempionom-igr-islamskoy-solidarnosti--53427178.html

Рияд-2025: Акбар Джураев стал шестикратным чемпионом Игр Исламской солидарности

Рияд-2025: Акбар Джураев стал шестикратным чемпионом Игр Исламской солидарности

Sputnik Узбекистан

Звезда узбекской тяжелой атлетики стал абсолютным чемпионом VI Игр Исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии.

2025-11-12T17:58+0500

2025-11-12T17:58+0500

2025-11-12T21:43+0500

золотая медаль

тяжелая атлетика

саудовская аравия

спортивные соревнования

чемпион

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53426525_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_ceb61f6a736bffd9aa618fc42d0c8cc0.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще три золотые медали на Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.В весовой категории до 110 кг по тяжелой атлетике узбекский спортсмен Акбар Джураев занял первое место в упражнении рывка, зафиксировав результат 193 кг. В упражнении толчка атлет показал результат 227 кг и 420 кг в сумме двоеборья. Это высший результат соревнований.Таким образом, звезда узбекской тяжелой атлетики стал абсолютным чемпионом VI Игр Исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии.Рияд-2025: узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 15 медалямиНапомним, что ранее Джураев завоевал три золотые медали на Играх Исламской солидарности, проходивших в Конье.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20251112/riyad-2025-uzbekistantsy-zavoevali-esche-7-medaley-53398749.html

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

акбар джураев чемпион игр исламской солидарности эр-рияд