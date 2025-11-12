Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 7 медалей

Узбекистан
Сборная Узбекистана пополнила свою копилку 7 наградами — 1 золотой, 5 серебряными и 1 бронзовой медалью.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, узбекистанские спортсмены завоевали 7 медалей, сообщили в пресс-службе НОК.Имена призеров:Представительница команды Узбекистана по каратэ Севинч Рахимова, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, завоевала награду высшей пробы.СереброБронза VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
Сборная Узбекистана завоевала семь медалей — одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, узбекистанские спортсмены завоевали 7 медалей, сообщили в пресс-службе НОК.

"В Саудовской Аравии подошел к концу очередной день соревнований Игр исламской солидарности. Сборная Узбекистана пополнила свою копилку 7 наградами — 1 золотой, 5 серебряными и 1 бронзовой медалью", — говорится в сообщении.

Имена призеров:
Представительница команды Узбекистана по каратэ Севинч Рахимова, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, завоевала награду высшей пробы.
Серебро
Гульшан Алимардонова (карате, -50 кг)
Ригина Адашбаева (тяжелая атлетика, рывок, -86 кг)
Ригина Адашбаева (тяжелая атлетика, толчок, -86 кг)
Ригина Адашбаева (тяжелая атлетика, двоеборье, -86 кг)
Илья Сибирцев (плавание, 200 м вольным стилем)
Бронза
Сборная Узбекистана по футзалу
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
