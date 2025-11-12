https://uz.sputniknews.ru/20251112/riyad-2025-uzbekistantsy-zavoevali-esche-7-medaley-53398749.html

Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 7 медалей

Сборная Узбекистана пополнила свою копилку 7 наградами — 1 золотой, 5 серебряными и 1 бронзовой медалью.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, узбекистанские спортсмены завоевали 7 медалей, сообщили в пресс-службе НОК.Имена призеров:Представительница команды Узбекистана по каратэ Севинч Рахимова, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, завоевала награду высшей пробы.СереброБронза VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

