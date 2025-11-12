https://uz.sputniknews.ru/20251112/eaes-vyrosli-tseny-na-selxozproduktsiyu-53410894.html

Сельхозпродукция в ЕАЭС подорожала по итогам девяти месяцев

Сельхозпродукция стран ЕАЭС за 9 месяцев выросла на 10,2% по сравнению с прошлым годом.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Сельхозпроизводители стран ЕАЭС в январе–сентябре 2025 года повысили цены на свою продукцию на 10,2% по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщает Евразийская экономическая комиссия.Цены на продукцию растениеводства за этот период выросли на 13,5 %, а продукция животноводства подорожала на 8,2%.Наибольший рост за 9 месяцев показал Кыргызстан — на 14,1%. Следом идут:В то же время в Казахстане наблюдалось снижение цен на 3%.В сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены выросли на 8,9%, с начала текущего года — на 1%. В сентябре в годовом выражении наибольший рост цен отмечен в Кыргызстане — на 18,4%. В России цены выросли на 9,6%, Беларуси — на 8%, Армении — на 3,7%, в Казахстане — на 3,8%.

