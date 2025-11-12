https://uz.sputniknews.ru/20251112/eaes-vyrosli-tseny-na-selxozproduktsiyu-53410894.html
Сельхозпродукция в ЕАЭС подорожала по итогам девяти месяцев
Сельхозпродукция в ЕАЭС подорожала по итогам девяти месяцев
Sputnik Узбекистан
Сельхозпродукция стран ЕАЭС за 9 месяцев выросла на 10,2% по сравнению с прошлым годом.
2025-11-12T15:35+0500
2025-11-12T15:35+0500
2025-11-12T15:35+0500
еаэс
сельхозпродукция
еэк
рост цен
еаэс и узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45909883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b766208f82169938be551388bc9c494.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Сельхозпроизводители стран ЕАЭС в январе–сентябре 2025 года повысили цены на свою продукцию на 10,2% по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщает Евразийская экономическая комиссия.Цены на продукцию растениеводства за этот период выросли на 13,5 %, а продукция животноводства подорожала на 8,2%.Наибольший рост за 9 месяцев показал Кыргызстан — на 14,1%. Следом идут:В то же время в Казахстане наблюдалось снижение цен на 3%.В сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены выросли на 8,9%, с начала текущего года — на 1%. В сентябре в годовом выражении наибольший рост цен отмечен в Кыргызстане — на 18,4%. В России цены выросли на 9,6%, Беларуси — на 8%, Армении — на 3,7%, в Казахстане — на 3,8%.
https://uz.sputniknews.ru/20250910/eaeu-tseny-selxozoproduktsiya-51872259.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45909883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b76e316f4196f3088ebb141abfbcd18.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс цены сельхозпродукция рост цен
еаэс цены сельхозпродукция рост цен
Сельхозпродукция в ЕАЭС подорожала по итогам девяти месяцев
По данным Евразийской экономической комиссии, цены на сельхозпродукцию стран ЕАЭС за 9 месяцев выросли на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены выросли в Кыргызстане — на 14,1%, а в Казахстане снизились на 3%.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Сельхозпроизводители стран ЕАЭС в январе–сентябре 2025 года повысили цены на свою продукцию на 10,2% по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Цены на продукцию растениеводства за этот период выросли на 13,5 %, а продукция животноводства подорожала на 8,2%.
Наибольший рост за 9 месяцев показал Кыргызстан — на 14,1%.
В то же время в Казахстане наблюдалось снижение цен на 3%.
В сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены выросли на 8,9%, с начала текущего года — на 1%.
В сентябре в годовом выражении наибольший рост цен отмечен в Кыргызстане — на 18,4%. В России цены выросли на 9,6%, Беларуси — на 8%, Армении — на 3,7%, в Казахстане — на 3,8%.