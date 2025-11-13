https://uz.sputniknews.ru/20251113/prezident-kazaxstana-posetit-uzbekistan-gosudarstvenniy-vizit-53443522.html
Президент Казахстана посетит Узбекистан с государственным визитом — что в программе
Президент Казахстана посетит Узбекистан с государственным визитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
В ходе пребывания в Узбекистане Токаев примет участие во Втором заседании Высшего межгосударственного совета и в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
2025-11-13T12:45+0500
2025-11-13T12:45+0500
2025-11-13T12:45+0500
казахстан
шавкат мирзиёев
государственный визит
касым-жомарт токаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/08/45078212_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1559f1137386b35b3a4eedeaf5dbfdc5.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 14–16 ноября посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В соответствии с программой пребывания состоятся переговоры на высшем уровне и Второе заседание Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров двух республик.Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и глобальной политики, взаимодействия в рамках многосторонних форматов.Кроме того, планируется запуск Международного центра промышленной кооперации и ряда совместных проектов, подписание пакета документов, направленных на дальнейшее укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Глава Казахстана также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/08/45078212_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_15c6f93ff686e35b8aa8af781581222c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
токаев казахстан узбекистан государственный визит
токаев казахстан узбекистан государственный визит
Президент Казахстана посетит Узбекистан с государственным визитом — что в программе
В ходе пребывания в Узбекистане Токаев примет участие во Втором заседании Высшего межгосударственного совета и в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik.
По приглашению Шавката Мирзиёева президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 14–16 ноября посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
В соответствии с программой пребывания состоятся переговоры на высшем уровне и Второе заседание Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров двух республик.
"Ключевыми темами повестки станут вопросы углубления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, аграрный сектор, водные ресурсы, культурно-гуманитарные проекты", — отметили в пресс-службе.
Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и глобальной политики, взаимодействия в рамках многосторонних форматов.
Кроме того, планируется запуск Международного центра промышленной кооперации и ряда совместных проектов, подписание пакета документов, направленных на дальнейшее укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Глава Казахстана также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.