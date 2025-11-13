https://uz.sputniknews.ru/20251113/prezident-kazaxstana-posetit-uzbekistan-gosudarstvenniy-vizit-53443522.html

Президент Казахстана посетит Узбекистан с государственным визитом — что в программе

В ходе пребывания в Узбекистане Токаев примет участие во Втором заседании Высшего межгосударственного совета и в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 14–16 ноября посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В соответствии с программой пребывания состоятся переговоры на высшем уровне и Второе заседание Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров двух республик.Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и глобальной политики, взаимодействия в рамках многосторонних форматов.Кроме того, планируется запуск Международного центра промышленной кооперации и ряда совместных проектов, подписание пакета документов, направленных на дальнейшее укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Глава Казахстана также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

