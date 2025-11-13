https://uz.sputniknews.ru/20251113/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-53447111.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области, а бойцы "Севера" установили контроль над Синельниково в Харьковской области.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Синельниково в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.Подразделения "Севера" уничтожили более 120 военных ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию. восемь складов материальных средств.Кроме того, группировка "Восток" установила контроль в населенном пункте Даниловка Днепропетровской области.В зоне действия российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей.Силы "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области.

