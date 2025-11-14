Узбекистан
Роль МПА СНГ возрастает в свете новых вызовов и угроз — Нарбаева
Роль МПА СНГ возрастает в свете новых вызовов и угроз — Нарбаева
В Душанбе 13-14 ноября проходят мероприятия осенней сессии МПА СНГ, в которых участвуют делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда партнерских организаций.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Роль Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) возрастает в современных условиях, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой в городе Душанбе приняла участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств Республики Таджикистан.В ходе заседания также рассмотрены вопросы межпарламентского обмена опытом, разработки модельных законов и рекомендаций, молодежной политики, правопорядка, миграции, территориальной безопасности, экологии и социально-экономической стабильности.По словам председателя Сената Узбекистана, участие парламентариев республики в деятельности МПА СНГ позволило укрепить профессиональные связи, обменяться передовым опытом, выработать согласованные подходы к совершенствованию законодательства и развитию парламентского контроля. В своем выступлении Председатель Сената Танзила Нарбаева выдвинула инициативы по Молодежному парламенту, противодействию торговле людьми и социальной реабилитации пострадавших лиц.Инициированы также гуманитарные проекты, направленные на укрепление территориальной безопасности и сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения национальных и общечеловеческих ценностей, в том числе инициативы "Детское содружество" и "Поезд памяти".Она также отметила, что Узбекистан готов в дальнейшем продвигать совместные инициативы, направленные на углубление межпарламентского диалога, обмен передовыми практиками, совершенствование законодательства и повышение эффективности парламентского контроля. Делегации стран СНГ особо отметили активное сотрудничество, инициативу, ответственную позицию Узбекистана в региональных проектах. Также высоко оценены гуманитарные инициативы, проекты Узбекистана по молодежи и в области сохранения исторической памяти.Мероприятия осенней сессии МПА СНГ проходят 13-14 ноября в Душанбе, в них участвуют делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда партнерских организаций. Российскую парламентскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации РФ, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.
