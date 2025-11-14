Роль МПА СНГ возрастает в свете новых вызовов и угроз — Нарбаева
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана приняла активное участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе
© Сенат Олий Мажлиса
Подписаться
Парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой в городе Душанбе приняла участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств Республики Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Роль Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) возрастает в современных условиях, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
Парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой в городе Душанбе приняла участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств Республики Таджикистан.
В ходе заседания также рассмотрены вопросы межпарламентского обмена опытом, разработки модельных законов и рекомендаций, молодежной политики, правопорядка, миграции, территориальной безопасности, экологии и социально-экономической стабильности.
"Ассамблея объединяет парламентариев наших стран вокруг общих целей — укрепления взаимопонимания, совершенствования законодательства, продвижения ценности мира, стабильности и добрососедства. В современных условиях, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, значение Ассамблеи нашей как инструмента народной дипломатии и парламентского взаимодействия возрастает еще больше", — сказала Нарбаева.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана приняла участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе.
Делегация Узбекистана приняла участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе.
© Сенат Олий Мажлиса
По словам председателя Сената Узбекистана, участие парламентариев республики в деятельности МПА СНГ позволило укрепить профессиональные связи, обменяться передовым опытом, выработать согласованные подходы к совершенствованию законодательства и развитию парламентского контроля.
В своем выступлении Председатель Сената Танзила Нарбаева выдвинула инициативы по Молодежному парламенту, противодействию торговле людьми и социальной реабилитации пострадавших лиц.
Инициированы также гуманитарные проекты, направленные на укрепление территориальной безопасности и сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения национальных и общечеловеческих ценностей, в том числе инициативы "Детское содружество" и "Поезд памяти".
"Мы еще раз убедились, что такого рода проекты способствуют укреплению исторической памяти, формированию у молодежи чувства гордости за подвиг предков, развитию дружбы между молодыми поколениями стран СНГ", — отметила председатель Сената РУз.
Она также отметила, что Узбекистан готов в дальнейшем продвигать совместные инициативы, направленные на углубление межпарламентского диалога, обмен передовыми практиками, совершенствование законодательства и повышение эффективности парламентского контроля.
"По парламентской линии мы будем и впредь содействовать развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей и всех мер по укреплению дружбы между народами наших государств", — отметила Нарбаева.
Делегации стран СНГ особо отметили активное сотрудничество, инициативу, ответственную позицию Узбекистана в региональных проектах. Также высоко оценены гуманитарные инициативы, проекты Узбекистана по молодежи и в области сохранения исторической памяти.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана приняла активное участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе
Делегация Узбекистана приняла активное участие в 59-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе
© Сенат Олий Мажлиса
Мероприятия осенней сессии МПА СНГ проходят 13-14 ноября в Душанбе, в них участвуют делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда партнерских организаций.
Российскую парламентскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации РФ, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.