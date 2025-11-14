https://uz.sputniknews.ru/20251114/tanzila-narbaeva-prinyala-uchastie-zasedanie-soveta-mejparlamentskoy-assamblei-sng--53466346.html

Танзила Нарбаева приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

На заседании утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, которое проходит в городе Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.В первый день визита были рассмотрены вопросы повестки дня заседания Совета.В ходе заседания председатель Федерального Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.На заседании утверждены председатели постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ. Среди них кандидат от Узбекистана — член Законодательной палаты Олий Мажлиса Шухрат Шарафутдинов утвержден руководителем Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту.Также утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.

