Танзила Нарбаева приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
10:31 14.11.2025 (обновлено: 11:17 14.11.2025)
© Сенат Олий МажлисаПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса
На заседании утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, которое проходит в городе Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.
В первый день визита были рассмотрены вопросы повестки дня заседания Совета.
В ходе заседания председатель Федерального Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.
"В рамках подготовки к 59-му пленарному заседанию утверждены повестка дня, регламент и состав редакционной коллегии. Заслушана информация о председательстве Таджикистана в СНГ в 2025 году. В следующем году председательство перейдет к Туркменистану", — говорится в сообщении.
На заседании утверждены председатели постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.
Среди них кандидат от Узбекистана — член Законодательной палаты Олий Мажлиса Шухрат Шарафутдинов утвержден руководителем Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту.
"Принятые на заседании Совета решения служат дальнейшему укреплению сотрудничества между парламентами государств СНГ, координации законотворчества и развитию интеграционных процессов в различных сферах", — отметили в Сенате.