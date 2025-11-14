Узбекистан
Танзила Нарбаева приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Танзила Нарбаева приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Sputnik Узбекистан
На заседании утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, которое проходит в городе Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.В первый день визита были рассмотрены вопросы повестки дня заседания Совета.В ходе заседания председатель Федерального Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.На заседании утверждены председатели постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ. Среди них кандидат от Узбекистана — член Законодательной палаты Олий Мажлиса Шухрат Шарафутдинов утвержден руководителем Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту.Также утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.
Танзила Нарбаева приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

На заседании утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, которое проходит в городе Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.
В первый день визита были рассмотрены вопросы повестки дня заседания Совета.
В ходе заседания председатель Федерального Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.
"В рамках подготовки к 59-му пленарному заседанию утверждены повестка дня, регламент и состав редакционной коллегии. Заслушана информация о председательстве Таджикистана в СНГ в 2025 году. В следующем году председательство перейдет к Туркменистану", — говорится в сообщении.

На заседании утверждены председатели постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.
Среди них кандидат от Узбекистана — член Законодательной палаты Олий Мажлиса Шухрат Шарафутдинов утвержден руководителем Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту.
Также утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.
"Принятые на заседании Совета решения служат дальнейшему укреплению сотрудничества между парламентами государств СНГ, координации законотворчества и развитию интеграционных процессов в различных сферах", — отметили в Сенате.
