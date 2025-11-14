https://uz.sputniknews.ru/20251114/tashkent-sedmaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsentralnoy-azii-53467144.html
В Ташкенте пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В городе Ташкенте 15–16 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекского лидера.В работе саммита примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Каха Имнадзе.В повестку дня мероприятия вошли вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.По итогам Консультативной встречи предусматривается принятие солидного пакета многосторонних документов, добавили в пресс-службе.Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии.Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, на второй встрече в ноябре 2019 года в Ташкенте был принят регламент их проведения – один раз в год.
11:10 14.11.2025 (обновлено: 11:20 14.11.2025)
