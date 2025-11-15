https://uz.sputniknews.ru/20251115/eaes-indiya-obsudili-rabotu-nad-soglasheniem-svobodnaya-torgovlya-53503491.html

ЕАЭС и Индия обсуждают работу над соглашением о свободной торговле

ЕАЭС и Индия обсуждают работу над соглашением о свободной торговле

Sputnik Узбекистан

В настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.

2025-11-15T16:37+0500

2025-11-15T16:37+0500

2025-11-15T16:37+0500

еэк

индия

торговля

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53503734_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_efbe90e63b780074b07adc9b99e32804.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. В ЕЭК обсудили работу над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.Стороны обсудили имеющийся торговый потенциал, а также совместную работу над соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.В Комиссии отмечают, что в настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.

https://uz.sputniknews.ru/20251108/eek-obsudili-uglublenie-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-eaes-indii-53320813.html

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс индия свободная торговля соглашение слепнев