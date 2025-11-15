ЕАЭС и Индия обсуждают работу над соглашением о свободной торговле

https://uz.sputniknews.ru/20251115/eaes-indiya-obsudili-rabotu-nad-soglasheniem-svobodnaya-torgovlya-53503491.html
В настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. В ЕЭК обсудили работу над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.Стороны обсудили имеющийся торговый потенциал, а также совместную работу над соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.В Комиссии отмечают, что в настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. В ЕЭК обсудили работу над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с заместителем министра торговли и промышленности Индии Раджешем Агравалом", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили имеющийся торговый потенциал, а также совместную работу над соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.
"Мы видим особую значимость будущей торговой сделки для обеих сторон. Будем стремиться к достижению взаимовыгодных договоренностей в возможно короткие сроки", – отметил министр ЕЭК.
В Комиссии отмечают, что в настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.