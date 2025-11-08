https://uz.sputniknews.ru/20251108/eek-obsudili-uglublenie-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-eaes-indii-53320813.html

В ЕЭК обсудили работу над торговым соглашением между ЕАЭС и Индией

В настоящее время идет подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Винаем Кумаром. Об этом сообщает пресс-слуба ЕЭК.Стороны обсудили вопросы углубления экономического взаимодействия Евразийского экономического союза и Индии, в том числе работу по соглашению о свободной торговле.В ЕЭК рассмотрели возможности расширения торговли стран ЕАЭС с КитаемВ Комиссии отмечают, что в настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.

