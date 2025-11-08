https://uz.sputniknews.ru/20251108/eek-obsudili-uglublenie-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-eaes-indii-53320813.html
В ЕЭК обсудили работу над торговым соглашением между ЕАЭС и Индией
В ЕЭК обсудили работу над торговым соглашением между ЕАЭС и Индией
Sputnik Узбекистан
В настоящее время идет подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.
2025-11-08T15:12+0500
2025-11-08T15:12+0500
2025-11-08T15:12+0500
еаэс
еэк
посол
индия
торговля
соглашение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/08/53322751_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_8b61b0d4f06f50511fca566c2acc8f22.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Винаем Кумаром. Об этом сообщает пресс-слуба ЕЭК.Стороны обсудили вопросы углубления экономического взаимодействия Евразийского экономического союза и Индии, в том числе работу по соглашению о свободной торговле.В ЕЭК рассмотрели возможности расширения торговли стран ЕАЭС с КитаемВ Комиссии отмечают, что в настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.
https://uz.sputniknews.ru/20251028/vremennoe-torgovoe-soglashenie-eaeu-mongoliya-53030103.html
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/08/53322751_86:0:1194:831_1920x0_80_0_0_4ab800ac47c8820d4692f8ef11431128.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк еаэс индия торговля
В ЕЭК обсудили работу над торговым соглашением между ЕАЭС и Индией
В настоящее время идет подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Винаем Кумаром. Об этом сообщает
пресс-слуба ЕЭК.
Стороны обсудили вопросы углубления экономического взаимодействия Евразийского экономического союза и Индии, в том числе работу по соглашению о свободной торговле.
"Торгово-экономические связи ЕАЭС и Индии остаются устойчивыми. Устранение пошлин во взаимной торговле будет дополнительно способствовать раскрытию имеющегося потенциала взаимодействия", – подчеркнул Слепнев.
В Комиссии отмечают, что в настоящее время идет активная подготовка к проведению первого раунда переговоров по заключению преференциального торгового соглашения.