Какими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?

Наибольший интерес зарубежный бизнес проявляет к торговле, промышленности и строительству.

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. По данным Национально комитета Узбекистана по статистике, на 1 ноября 2025 года в республике действуют свыше 17,6 тысячи компаний с иностранным участием. Из них 4, 2 тысячи — совместные и 13, 4 тысячи — иностранные предприятия. Количество предприятий с участием иностранных инвестиций за последние 5 лет увеличилось в 1,9 раза.Наибольший интерес зарубежный бизнес проявляет к торговле, промышленности и строительству. В пятерку наиболее популярных сфер вошли IT и связь, а также услуги по проживанию и питанию. Более подробно смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

