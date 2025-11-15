https://uz.sputniknews.ru/20251115/kakimi-otraslyami-ekonomiki-bolshe-vsego-interesuyutsya-inostrannye-kompanii-uzbekistan-53505730.html
Какими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?
Какими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?
Наибольший интерес зарубежный бизнес проявляет к торговле, промышленности и строительству.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. По данным Национально комитета Узбекистана по статистике, на 1 ноября 2025 года в республике действуют свыше 17,6 тысячи компаний с иностранным участием. Из них 4, 2 тысячи — совместные и 13, 4 тысячи — иностранные предприятия. Количество предприятий с участием иностранных инвестиций за последние 5 лет увеличилось в 1,9 раза.Наибольший интерес зарубежный бизнес проявляет к торговле, промышленности и строительству. В пятерку наиболее популярных сфер вошли IT и связь, а также услуги по проживанию и питанию. Более подробно смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Какими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?
17:15 15.11.2025 (обновлено: 17:40 15.11.2025)
Наибольший интерес зарубежный бизнес проявляет к торговле, промышленности и строительству.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. По данным Национально комитета Узбекистана по статистике, на 1 ноября 2025 года в республике действуют свыше 17,6 тысячи компаний с иностранным участием.
Из них 4, 2 тысячи — совместные и 13, 4 тысячи — иностранные предприятия. Количество предприятий с участием иностранных инвестиций за последние 5 лет увеличилось в 1,9 раза.
Наибольший интерес зарубежный бизнес проявляет к торговле, промышленности и строительству.
В пятерку наиболее популярных сфер вошли IT и связь, а также услуги по проживанию и питанию.
Более подробно смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.