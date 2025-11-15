https://uz.sputniknews.ru/20251115/rossiyskaya-armiya-naselennyy-punkt-yablokovo-zaporojskaya-oblast-53502189.html

Российская армия освободила населенный пункт Яблоково в Запорожской области

В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.Ведомство рассказало, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.Российским бойцам удалось занять район украинской обороны площадью более шести квадратных километров.В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

