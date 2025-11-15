https://uz.sputniknews.ru/20251115/rossiyskaya-armiya-naselennyy-punkt-yablokovo-zaporojskaya-oblast-53502189.html
Российская армия освободила населенный пункт Яблоково в Запорожской области
Российская армия освободила населенный пункт Яблоково в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
2025-11-15T15:30+0500
2025-11-15T15:30+0500
2025-11-15T15:36+0500
сво
всу
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
спецоперация
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53383786_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_01f0a49aae29b4f93021e302d8275ac6.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.Ведомство рассказало, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.Российским бойцам удалось занять район украинской обороны площадью более шести квадратных километров.В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53383786_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_47e10f4a5137cb42630ec6c1c42317dc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво всу спецоперация минобороны восток запорожская область
сво всу спецоперация минобороны восток запорожская область
Российская армия освободила населенный пункт Яблоково в Запорожской области
15:30 15.11.2025 (обновлено: 15:36 15.11.2025)
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области", — говорится в сводке.
Ведомство рассказало, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.
Российским бойцам удалось занять район украинской обороны площадью более шести квадратных километров.
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.