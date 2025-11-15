Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251115/shavkat-mirziyoev-provel-vstrechi-s-liderami-stran-tsentralnoy-azii-53502616.html
Шавкат Мирзиёев провел встречи с лидерами стран Центральной Азии — главное
Шавкат Мирзиёев провел встречи с лидерами стран Центральной Азии — главное
Sputnik Узбекистан
Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества
2025-11-15T17:45+0500
2025-11-15T17:58+0500
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
азербайджан
узбекистан
встреча
эмомали рахмон
садыр жапаров
кыргызстан
таджикистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53502360_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_663382b6690693ffe2efdd146e36c7a5.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами стран Центральной Азии, прибывшими в Ташкент для участия в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекского лидера.На встрече с Ильхамом Алиевым обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.Было отмечено, что плодотворные обмены на всех уровнях продолжаются. С начала года товарооборот вырос на 15%. В активной фазе совместные проекты промышленной кооперации в автомобилестроении, энергетике, туризме и других отраслях.На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего меры по наращиванию товарооборота, ускорению реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.Подчеркнута важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание собеседники уделили скоординированным мерам по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в промышленности, энергетике, аграрном секторе и других приоритетных направлениях.Подчеркнули важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена и продуктивных межрегиональных контактов.Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20251114/tashkent-sedmaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsentralnoy-azii-53467144.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53502360_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_ce278f104f643c591fd6b09919dcf16a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев алиев жапаров рахмон встреча центральная азия
мирзиёев алиев жапаров рахмон встреча центральная азия

Шавкат Мирзиёев провел встречи с лидерами стран Центральной Азии — главное

17:45 15.11.2025 (обновлено: 17:58 15.11.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев встретился с Ильхамом Алиевым
Шавкат Мирзиёев встретился с Ильхамом Алиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления многоплановых отношений стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами стран Центральной Азии, прибывшими в Ташкент для участия в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
На встрече с Ильхамом Алиевым обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.
Было отмечено, что плодотворные обмены на всех уровнях продолжаются. С начала года товарооборот вырос на 15%. В активной фазе совместные проекты промышленной кооперации в автомобилестроении, энергетике, туризме и других отраслях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Садыром Жапаровым, прибывшим в Ташкент для участия в VII Консультативной встрече глав государств ЦА.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Садыром Жапаровым, прибывшим в Ташкент для участия в VII Консультативной встрече глав государств ЦА. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Садыром Жапаровым, прибывшим в Ташкент для участия в VII Консультативной встрече глав государств ЦА.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего меры по наращиванию товарооборота, ускорению реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.
Подчеркнута важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.
С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2025
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание собеседники уделили скоординированным мерам по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в промышленности, энергетике, аграрном секторе и других приоритетных направлениях.
Подчеркнули важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена и продуктивных межрегиональных контактов.
Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии.
В Хиве прошли переговоры Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
В Ташкенте пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
Вчера, 11:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0