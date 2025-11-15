Шавкат Мирзиёев провел встречи с лидерами стран Центральной Азии — главное
17:45 15.11.2025 (обновлено: 17:58 15.11.2025)
© telegram sputnikuzbekistan/
Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления многоплановых отношений стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами стран Центральной Азии, прибывшими в Ташкент для участия в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
На встрече с Ильхамом Алиевым обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.
Было отмечено, что плодотворные обмены на всех уровнях продолжаются. С начала года товарооборот вырос на 15%. В активной фазе совместные проекты промышленной кооперации в автомобилестроении, энергетике, туризме и других отраслях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Садыром Жапаровым, прибывшим в Ташкент для участия в VII Консультативной встрече глав государств ЦА.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего меры по наращиванию товарооборота, ускорению реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.
Подчеркнута важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.
С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание собеседники уделили скоординированным мерам по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в промышленности, энергетике, аграрном секторе и других приоритетных направлениях.
Подчеркнули важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена и продуктивных межрегиональных контактов.
Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии.