https://uz.sputniknews.ru/20251115/uzbekistan-kazaxstan-proveli-vtoroe-zasedanie-vysshego-mejgossoveta-53496937.html

Ташкент и Астана запустили центр промкооперации "Центральная Азия" и проекты на $1,3 млрд

Ташкент и Астана запустили центр промкооперации "Центральная Азия" и проекты на $1,3 млрд

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели второе заседание Высшего Межгосударственного совета. По итогам мероприятия состоялась церемония запуска крупных проектов кооперации.

2025-11-15T12:41+0500

2025-11-15T12:41+0500

2025-11-15T13:09+0500

казахстан

узбекистан

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиёев

запуск

сотрудничество

проект

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53497531_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_66e99868c8b59e7ca798849cc4c37500.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. В ходе государственного визита президента Казахстана в Узбекистан запущен Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", а также ряд значимых проектов на $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В резиденции "Куксарой" под председательством Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Высшего Межгосударственного совета. По его итогам главы государств запустили международный центр промкооперации "Центральная Азия" и другие проекты.Главы государств подробно обсудили новые направления взаимодействия, пути использования двустороннего потенциала и приняли ряд решений, которые придадут значительный импульс расширению узбекско-казахстанского партнерства.Особое внимание уделили обеспечению устойчивого роста взаимной торговли, диверсификации ее структуры и созданию благоприятных условий для бизнеса.Президент Узбекистана отметил большие успехи в сфере промышленной кооперации.Приоритетным направлением обозначено системное партнерство в сфере транспорта и логистики. Также стороны выразили готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество в области транспортировки и переработки энергетических ресурсов, энергосбережения, внедрения "зеленых" технологий и IT.Кроме того, будет укрепляться дальнейшее взаимодействие в водно-экологической сфере. Достигнута договоренность продолжать обмены между научными и образовательными учреждениями, молодежными организациями и расширять совместные программы между высшими учебными заведениями.Речь также шла о выработке совместных туристических маршрутов и популяризации исторических достопримечательностей, культурного и духовного наследия Узбекистана и Казахстана.Главы государств заслушали доклады заместителей Премьер-министров, министров энергетики, транспорта и культуры по повестке дня переговоров.После завершения второго заседания Высшего Межгосударственного совета Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации.В частности, запущена деятельность Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и нового головного офиса "Тенге банк" в Ташкенте.Также дан старт началу строительства многопрофильного центра логистики "Silkway Central Asia", производственных объектов по выпуску линейного алкилбензола, квартала "Астана" в Новом Ташкенте, а также гостиничных комплексов "Ташкент" и "Астана" в столицах.Лидеры двух республик выразили уверенность, что эти проекты придадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кооперация казахстан узбекистан токаев мирзиёев экономика товарооборот сотрудничество новые проекты