Узбекистан и Казахстан подготовили портфель проектов на сумму свыше $8 млрд

Достигнута договоренность о проведении первого Совета глав регионов двух стран в Казахстане в 2026 году.
15.11.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане 14-16 ноября. Главы двух республик провели переговоры в узком формате в ташкентской резиденции "Куксарой".
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан в целях развития промышленной кооперации подготовили портфель проектов на сумму свыше $8 млрд. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в узком формате.
Было отмечено, что товарооборот с начала года составил $4 млрд. Стоит задача по доведению данного показателя до $10 млрд за счет наращивания взаимных поставок и замещения импорта.
Также растут объемы грузоперевозок, между городами осуществляется более 40 авиарейсов в неделю. Создано 6,5 тысячи совместных предприятий, реализуются крупные проекты в приоритетных отраслях.
"В целях развития промышленной кооперации подготовлен портфель проектов на сумму свыше $8 млрд. Для продвижения таких проектов предложено запустить совместную Инвестиционную платформу", — говорится в сообщении.
Речь также шла о расширении взаимовыгодного партнерства в таких ключевых областях, как энергетика, транспорт, химическая промышленность, сельское и водное хозяйство, охрана окружающей среды, IT и других направлениях.
Стороны отметили важность дальнейшего расширения межрегиональных контактов. Достигнута договоренность о проведении первого Совета глав регионов двух стран в Казахстане в 2026 году.
Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.