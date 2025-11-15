https://uz.sputniknews.ru/20251115/uzbekistan-kazaxstan-stavyat-zadachu-dovesti-vzaimnyy-tovarooborot-do-10-mlrd-53494608.html

Узбекистан и Казахстан подготовили портфель проектов на сумму свыше $8 млрд

Узбекистан и Казахстан подготовили портфель проектов на сумму свыше $8 млрд

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о проведении первого Совета глав регионов двух стран в Казахстане в 2026 году.

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Узбекистан и Казахстан в целях развития промышленной кооперации подготовили портфель проектов на сумму свыше $8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в узком формате.Было отмечено, что товарооборот с начала года составил $4 млрд. Стоит задача по доведению данного показателя до $10 млрд за счет наращивания взаимных поставок и замещения импорта. Также растут объемы грузоперевозок, между городами осуществляется более 40 авиарейсов в неделю. Создано 6,5 тысячи совместных предприятий, реализуются крупные проекты в приоритетных отраслях. Речь также шла о расширении взаимовыгодного партнерства в таких ключевых областях, как энергетика, транспорт, химическая промышленность, сельское и водное хозяйство, охрана окружающей среды, IT и других направлениях.Стороны отметили важность дальнейшего расширения межрегиональных контактов. Достигнута договоренность о проведении первого Совета глав регионов двух стран в Казахстане в 2026 году.Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

