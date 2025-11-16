Стилист: Как помочь поврежденным волосам, не выходя из дома
Подписаться
Для восстановления волос в домашних условиях важна регулярность выполнения процедур, нужно запастись силами и терпением: поврежденная длина не восстановится за день, неделю и даже месяц.
Запас прочности волос у всех разный, одни могут позволить себе частые окрашивания и укладки термоинструментами, другие – месяцами подготавливают пряди к локонам в честь дня рождения. Как сохранить здоровье волос, не выходя из дома, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стилиста Арарата Айвазовского.
"Предлагаю начать с осмотра расчесок. Обломанные зубцы на гребнях и отколовшиеся шарики на щетинках массажных расчесок цепляют и ломают ослабленные волоски. Вы можете бережно относиться к волосам в течение дня, заплетать нетугую косу на ночь, но неподходящие расчески нейтрализуют ваши старания", – пояснил специалист.
По его словам, важно питать волосы, но не менее важно не переусердствовать в этом.
"Натуральные качественные масла действительно помогают сгладить кутикулу и в целом уплотнить волос, но пользоваться им на постоянной основе (перед каждым мытьем головы) нельзя, так как есть риск дать волосам слишком много питательных веществ. Переизбыток так же плох, как и недостаток: важно придерживаться золотой середины. Попробуйте наносить кокосовое масло на длину волос за 1-2 часа до мытья головы. Наденьте одежду, которую не боитесь испортить, возьмите резинку, которую легко вымыть или постирать, отступите от корней 5-7 см, нанесите масло и заплетите нетугую косу", – советует стилист.
При этом он не советует использовать для восстановления волос пищевые растительные масла: подсолнечное, горчичное и другие.
Кроме этого, эксперт рекомендует использовать, но не злоупотреблять масками, бальзамами и кондиционерами.
"Если коротко: маска — самый питательный состав в вашей ванной. Бальзам занимаем почетное второе место. Кондиционер действует поверхностно, способствует легкому расчесыванию. Использовать маску после каждого мытья головы в надежде на быстрое восстановление безжизненных и тусклых волос — популярный стереотип. Применяйте маску раз в неделю, если моете голову 2-3 раза в неделю или два раза в неделю, если моете голову чаще. Этого будет вполне достаточно", — сказал Айвазовский.
Он также рекомендовал не использовать на постоянной основе средства с силиконами в составе: они дают лишь визуальный эффект восстановления.
Не теряют актуальности также "бабушкины рецепты" отваров из трав.
"При постоянном использовании травы отлично работают, особенно на натуральных волосах. Маркетплейсы предлагают неплохие высушенные сборы. Залили кипятком за пару часов до мытья головы, процедили перед применением, и готово. Единственное, обращу внимание блондинок и светловолосых девушек в целом: отвары трав могут менять оттенки прядей, поэтому будьте с ними особенно осторожны. Если дорожите окрашиванием, лучше сосредоточьтесь на других вариантах", — предупредил стилист.
Для восстановления волос в домашних условиях важна регулярность выполнения процедур, запаситесь силами и терпением: поврежденная длина не восстановится за день, неделю и даже месяц, дайте волосам время набраться сил и засиять снова, резюмировал Арарат Айвазовский.
19 января 2024, 22:04