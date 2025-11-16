https://uz.sputniknews.ru/20251116/kak-pomoch-povrejdennym-volosam-ne-vyxodya-iz-doma-53514088.html

Стилист: Как помочь поврежденным волосам, не выходя из дома

Для восстановления волос в домашних условиях важна регулярность выполнения процедур, нужно запастись силами и терпением: поврежденная длина не восстановится за день, неделю и даже месяц

Запас прочности волос у всех разный, одни могут позволить себе частые окрашивания и укладки термоинструментами, другие – месяцами подготавливают пряди к локонам в честь дня рождения. Как сохранить здоровье волос, не выходя из дома, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стилиста Арарата Айвазовского.По его словам, важно питать волосы, но не менее важно не переусердствовать в этом.При этом он не советует использовать для восстановления волос пищевые растительные масла: подсолнечное, горчичное и другие.Кроме этого, эксперт рекомендует использовать, но не злоупотреблять масками, бальзамами и кондиционерами.Он также рекомендовал не использовать на постоянной основе средства с силиконами в составе: они дают лишь визуальный эффект восстановления.Не теряют актуальности также "бабушкины рецепты" отваров из трав.Для восстановления волос в домашних условиях важна регулярность выполнения процедур, запаситесь силами и терпением: поврежденная длина не восстановится за день, неделю и даже месяц, дайте волосам время набраться сил и засиять снова, резюмировал Арарат Айвазовский.

