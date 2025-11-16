Президент Туркменистана прибыл в Узбекистан с госвизитом

https://uz.sputniknews.ru/20251116/prezident-turkmenistana-uzbekistan-gosvizit-53513572.html

Сердар Бердымухамедов примет участие в переговорах на высшем уровне, а также в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.Мирзиёев встретил туркменского коллегу в аэропорту.Далее прошла церемония официальной встречи лидера Туркменистана.Основные мероприятия визита состоятся 17 ноября.В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и углубления многопланового сотрудничества прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Главы государств примут участие в церемонии запуска зоны приграничной торговли "Шават-Дашогуз", обменяются мнениями по международной и региональной повестке.По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и подписать пакет двусторонних документов.Президент Туркменистана также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

