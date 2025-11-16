Президенты стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте
В столице Узбекистана 15-16 ноября под председательством Шавката Мирзиёева проходит седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президенты стран Центральной Азии и Азербайджана, находящиеся в республике для участия в седьмой Консультативной встрече глав государств региона, вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Созданный по инициативе президента РУз первый в истории страны комплекс объединил уникальные артефакты, научно-исследовательские и образовательные направления, посвященные сохранению и популяризации наследия исламской цивилизации.
“Президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана в сопровождении Шавката Мирзиёева посетили зал Священного Корана, где хранится одна из величайших духовных реликвий исламского мира – Мусхаф Усмана. Этот уникальный экземпляр, относящийся к числу самых древних рукописей Корана, имеет исключительное историческое и культурное значение и является свидетельством глубоких духовных традиций, сформировавших цивилизационную идентичность народов региона”, — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры ознакомились с разделами "Доисламские цивилизации", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса" и "Новый Узбекистан – новый Ренессанс".
Здесь широко представлено богатое научное и духовное наследие наших великих предков – Имама Бухари, Имама Термези, Абу Мансура Матуриди, Бахауддина Накшбанди и других выдающихся мыслителей. Экспозиции также содержат рукописные издания, относящиеся к эпохам Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Тимуридов и других династий, их переводы на староузбекский язык.
Президенты подчеркнули важность укрепления культурно-цивилизационных связей между странами региона, продвижения просветительских проектов и формирования общих гуманитарных ценностей.
Президенты в сопровождении главы Узбекистана посетили зал Священного Корана
“Дана высокая оценка масштабным усилиям Узбекистана по сохранению и популяризации богатейшего общего наследия. Выражена уверенность, что Центр будет служить современным исследовательским узлом, открывающим новые горизонты для научного, образовательного и культурного сотрудничества стран региона”, — говорится всообщении.
В ходе посещения Центра исламской цивилизации президенты стран Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов международной премии "Келажак мероси".
Состоялось награждение победителей премии “Келажак мероси”
Состоялось награждение победителей премии “Келажак мероси”
Учрежденная постановлением главы Узбекистана, она направлена на стимулирование национальных и зарубежных представителей творческой интеллигенции, добившихся весомых успехов в сферах литературы, культуры, искусства, науки, образования и цифровых технологий.
Победителями первого конкурса стали представители стран Центральной Азии и Азербайджана:
в номинации "Литература"
генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, народный писатель Кыргызстана Султан Раев;
в номинации "Культура"
народный поэт Таджикистана Давлат Сафарзода;
в номинации "Театр и кино"
артист Национального драматического театра Казахстана имени М.Авезова Еркебулан Дайиров;
в номинации "Музыка и танец"
народный артист Азербайджана Алим Гасимов;
в номинации "Изобразительное и прикладное искусство"
народный художник Туркменистана Бабасари Аннамирадов;
в номинации "Наука, образование и цифровые технологии"
заместитель директора международного центра при Минсельхозе Узбекистана, доктор сельскохозяйственных наук Дилфуза Эгамбердиева.
Лауреатам в присутствии лидеров вручили статуэтку премии, диплом и денежное вознаграждение в размере $10 тыс.