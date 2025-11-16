https://uz.sputniknews.ru/20251116/prezidenty-stran-tsa-i-azerbaydjana-posetili-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-53510394.html

Президенты стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

В столице Узбекистана 15-16 ноября под председательством Шавката Мирзиёева проходит седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президенты стран Центральной Азии и Азербайджана, находящиеся в республике для участия в седьмой Консультативной встрече глав государств региона, вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Созданный по инициативе президента РУз первый в истории страны комплекс объединил уникальные артефакты, научно-исследовательские и образовательные направления, посвященные сохранению и популяризации наследия исламской цивилизации.Кроме того, лидеры ознакомились с разделами "Доисламские цивилизации", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса" и "Новый Узбекистан – новый Ренессанс".Здесь широко представлено богатое научное и духовное наследие наших великих предков – Имама Бухари, Имама Термези, Абу Мансура Матуриди, Бахауддина Накшбанди и других выдающихся мыслителей. Экспозиции также содержат рукописные издания, относящиеся к эпохам Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Тимуридов и других династий, их переводы на староузбекский язык.Президенты подчеркнули важность укрепления культурно-цивилизационных связей между странами региона, продвижения просветительских проектов и формирования общих гуманитарных ценностей.В ходе посещения Центра исламской цивилизации президенты стран Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов международной премии "Келажак мероси".Учрежденная постановлением главы Узбекистана, она направлена на стимулирование национальных и зарубежных представителей творческой интеллигенции, добившихся весомых успехов в сферах литературы, культуры, искусства, науки, образования и цифровых технологий.Победителями первого конкурса стали представители стран Центральной Азии и Азербайджана:в номинации "Литература"в номинации "Культура"в номинации "Театр и кино"в номинации "Музыка и танец"в номинации "Изобразительное и прикладное искусство"в номинации "Наука, образование и цифровые технологии"Лауреатам в присутствии лидеров вручили статуэтку премии, диплом и денежное вознаграждение в размере $10 тыс.

