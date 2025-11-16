Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251116/rossiyskaya-armiya-osvobodila-maluyu-tokmachku-i-rovnopole-v-zaporojskoy-oblasti-53519686.html
Российская армия освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Днепр"
2025-11-16T16:30+0500
2025-11-16T16:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
запорожская область
безопасность
всу
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8fb6a1159cf393175df1eb75fa290426.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Российские бойцы освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области.ВСУ потеряли:Контроль над Малой Токмачкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".Члены группировки также нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области.Противник потерял:
россия
запорожская область
Российская армия освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

16:30 16.11.2025
© РИА НовостиВоеннослужащие штурмовых подразделений.
Военнослужащие штурмовых подразделений. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости
Подписаться
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Днепр".
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Российские бойцы освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

“Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
свыше 235 военнослужащих;
бронетранспортер;
14 автомобилей;
артиллерийское орудие;
два склада материальных средств.
Контроль над Малой Токмачкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".

“Подразделения группировки войск "Днепр" завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области”, — говорится в сводке Минобороны РФ.

Члены группировки также нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области.
Противник потерял:
свыше 110 военнослужащих;
танк;
боевую бронированную машину;
14 автомобилей;
два орудия полевой артиллерии;
семь станций радиоэлектронной борьбы;
два склада боеприпасов;
склад материальных средств.
