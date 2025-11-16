https://uz.sputniknews.ru/20251116/rossiyskaya-armiya-osvobodila-maluyu-tokmachku-i-rovnopole-v-zaporojskoy-oblasti-53519686.html

Российская армия освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Днепр"

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Российские бойцы освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области.ВСУ потеряли:Контроль над Малой Токмачкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".Члены группировки также нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области.Противник потерял:

