Как вернуть себе жизненную энергию — эксперт

Как вернуть себе жизненную энергию — эксперт

Нутрициолог перечислила нутриенты, дефицит которых вызывает "усталость от жизни"

Состояние постоянной усталости, раздражительность, тяжесть в теле может быть связано с дефицитом нутриентов — питательных веществ, которые помогают каждой клетке работать, двигаться, восстанавливаться, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога Марину Ляшенко.БелокДля начала она рекомендовала пересмотреть питание. Добавить мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Но питание работает не сразу. Если нужно быстрее, помогут коллаген и протеиновые коктейли. Они легко усваиваются и поддерживают организм, пока вы перестраиваете рацион.ЖелезоО нехватке этого жизненно важного элемента говорит анализ крови: важны гемоглобин, ферритин, трансферрин и эритроциты. Если показатели снижены — организму нужно больше железа. Можно добавить в рацион говядину, печень, мясо кролика, но, если дефицит серьезный, врач может назначить препараты железа, добавила Лященко.МагнийОна рассказала, как восполнить дефицит этого элемента. По словам Лященко, магний есть в зеленых овощах, орехах, семечках. Но усваивается он всего на 20–30%. Поэтому часто нужны добавки. Они быстро всасываются, особенно в жидком виде, и мягко поддерживают нервную систему, мышцы и сердце.

