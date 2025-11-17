Как вернуть себе жизненную энергию — эксперт
Нутрициолог перечислила нутриенты, дефицит которых вызывает “усталость от жизни”.
Состояние постоянной усталости, раздражительность, тяжесть в теле может быть связано с дефицитом нутриентов — питательных веществ, которые помогают каждой клетке работать, двигаться, восстанавливаться, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога Марину Ляшенко.
Белок
"Белок — это основа всего. Он нужен, чтобы мышцы сокращались, иммунитет держался, обмен веществ работал как часы. Если белка мало, тело подает сигналы: кожа теряет упругость, ногти становятся ломкими, волосы — тусклыми. Могут появляться варикоз, боли в спине, даже осанка меняется. Иногда страдают зубы и зрение. Проверить можно по анализу крови. Главные показатели — общий белок, альбумин и мочевина. Если они ниже нормы, организму действительно не хватает белка", — пояснила специалист.
Для начала она рекомендовала пересмотреть питание. Добавить мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Но питание работает не сразу. Если нужно быстрее, помогут коллаген и протеиновые коктейли. Они легко усваиваются и поддерживают организм, пока вы перестраиваете рацион.
Железо
"Железа в нашем теле всего несколько граммов, но без него невозможна жизнь. Оно переносит кислород, питает ткани, придает крови тот самый красный цвет. Если железа мало, мышцы буквально задыхаются — не хватает воздуха. Как это проявляется? Сухая кожа, ломкие ногти, выпадение волос, синяки под глазами, бледность. Появляется слабость, головокружения, одышка, иногда случаются даже обмороки", — предупредила нутрициолог.
О нехватке этого жизненно важного элемента говорит анализ крови: важны гемоглобин, ферритин, трансферрин и эритроциты. Если показатели снижены — организму нужно больше железа. Можно добавить в рацион говядину, печень, мясо кролика, но, если дефицит серьезный, врач может назначить препараты железа, добавила Лященко.
Магний
"Магний участвует в сотнях процессов — от сокращения мышц до работы нервной системы. Он хранится в костях и мышцах, но быстро расходуется — особенно при стрессе, злоупотреблении кофе, сладким или алкоголем. Каждый третий человек получает меньше 70% дневной нормы магния. Женщины страдают от дефицита чаще примерно в полтора раза. Как понять, что магния не хватает? Появляются судороги, подергивания, "беспокойные ноги", чувствительность к шуму, запоры, тревожность. В анализах уровень магния может выглядеть нормальным — организм просто "забирает" его из тканей, чтобы поддержать кровь. Поэтому врачи часто ориентируются не только на цифры, но и на самочувствие", — отметила врач.
Она рассказала, как восполнить дефицит этого элемента. По словам Лященко, магний есть в зеленых овощах, орехах, семечках. Но усваивается он всего на 20–30%. Поэтому часто нужны добавки. Они быстро всасываются, особенно в жидком виде, и мягко поддерживают нервную систему, мышцы и сердце.